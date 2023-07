GDF Nuoro: il comandante interregionale dell’Italia centrale, Gen. C.A. Bruno Buratti, in visita al comando provinciale

Il 12 luglio 2023, il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Bruno Buratti, si è recato in visita ispettiva alle Fiamme Gialle del Comando Provinciale del capoluogo barbaricino.

L’incontro con il personale del Comando Provinciale di Nuoro ha, dunque, evidenziato un forte sentimento di contatto tra l’Autorità di controllo, coordinamento ed indirizzo dei Comandi Regionali dell’Italia Centrale (Lazio, Umbria, Abruzzo ed, appunto, Sardegna) e i Finanzieri di questo Comando Provinciale, a testimonianza dell’apprezzamento del quotidiano lavoro delle Fiamme Gialle nuoresi a tutela della legalità economico finanziaria locale e del contrasto ad ogni forma di frode.

Accolto dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, Col. Alessandro Ferri, il Gen.C.A. Buratti ha dapprima rivolto un saluto ai Finanzieri presso la Caserma Pira (sede del Comando Provinciale, e del Gruppo di Nuoro) e poi, alla presenza anche del Comandante Regionale Sardegna, Gen.B. Claudio Bolognese, ha inoltre assistito al briefing illustrativo tenuto dal Comandante Provinciale: l’attività illustrativa ha consentito di esporre, approfondire ed esaminare il contesto locale nel quale operano i Reparti della provincia; oltre che evidenziare i principali settori verso cui viene indirizzata l’attività ispettiva dei Reparti territoriali.

La visita è poi continuata con un incontro più particolareggiato con alcune pattuglie responsabili di servizi maggiormente significativi.

Incontro con le autorità locali

Durante la mattinata, il Gen.C.A. Buratti ha altresì incontrato le autorità locali, il Prefetto di Nuoro, Dr. Giancarlo Dionisi, il Sindaco di Nuoro, Avv. Andrea Soddu, il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, Dr.ssa Patrizia Castaldini e il Comandante Provinciale Carabinieri, Col. Elvio Savino Labagnara.

Il Comandante Interregionale ha, così, colto l’occasione per consegnare una ricompensa morale nella forma di encomio semplice a 5 militari in forza alla Sezione Operativa Navale di Arbatax contraddistintisi per un’azione di soccorso a salvaguardia della vita umana in mare, che si concludeva, lo scorso 29 giugno, con il salvataggio di nr. 2 persone.

Al termine della visita ispettiva, il Gen.C.A. Buratti ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro compiuto e per i traguardi sinora ottenuti dalle Fiamme Gialle nuoresi, sottolineando l’importanza di indirizzare l’attività di servizio nell’azione di contrasto alle manifestazioni criminali più pervasive che, specie nell’attuale delicato contesto della situazione economica, ledono in più elevata misura gli interessi dell’Erario, a cominciare dai tentativi di gestione illegale dei fondi del P.N.R.R., dalle frodi sui crediti d’imposta in tema di bonus e superbonus nel settore edilizio e in generale con riguardo a tutte le condotte illegali che frenano lo sviluppo dell’economia sana.