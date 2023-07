Francesco Muscolino è il nuovo Direttore della Direzione Regionale Musei Sardegna. Da martedì 11 luglio 2023 sostituisce il Funzionario delegato Luciano Cannas

Francesco Muscolino è il nuovo Direttore della Direzione Regionale Musei Sardegna. Dall’11 luglio 2023 sostituisce il Funzionario delegato, l’Arch. Luciano Cannas, alla guida dell’Ufficio del Ministero della Cultura che si occupa della gestione e valorizzazione dei musei statali in Sardegna.

Il dottor Muscolino, di Taormina, classe 1976, ricopre dal 9 novembre 2020 il ruolo di Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, incarico che riveste attualmente, e aveva già diretto la DRM Sardegna dal 1° maggio 2021 al 28 febbraio 2022.

E’ Archeologo del MiC dal 2010, con esperienze lavorative presso la Soprintendenza archeologica della Lombardia e il Parco Archeologico di Pompei.

“Sono lieto di aver ricevuto questo incarico; afferma il direttore Francesco Muscolino; perché mi permette di tornare a dirigere la Direzione regionale Musei Sardegna in un momento di grande fervore di attività”.

L’archeologo ha maturato esperienze lavorative in Italia e all’estero, tra missioni archeologiche, docenze universitarie e incarichi in istituzioni museali e pubbliche.

Un ruolo importante per dare continuità amministrativa, pianificare nuovi progetti e gestire quelli messi in campo per il PNRR, ottimizzare le attività di comunicazione e valorizzazione e proseguire il grande lavoro messo in campo fino ad oggi da tutto il personale della DRM Sardegna per la fruizione dei musei e delle aree archeologiche statali presenti nel territorio regionale.

