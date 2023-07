Francesco Leggio è il nuovo responsabile IdD per il comune di Anzio



La nomina del nuovo responsabile arriva direttamente dal Segretario Provinciale romano del movimento Carlo Spinelli che affida anche le politiche provinciali romane per il lavoro e l’occupazione



Roma 3 luglio 2023: Continua dunque il lavoro di ampliamento del movimento dell’Italia dei Diritti nella provincia di Roma con Francesco Leggio che va a occupare la casella di responsabile per il comune di Anzio. È Carlo Spinelli Segretario Provinciale romano a darne notizia. “Abbiamo aggiunto un altro tassello importante nel nostro organigramma provinciale. Dopo essermi consultato anche con il Presidente Antonello De Pierro, ho deciso di nominare Francesco Leggio come responsabile per Anzio dell’Italia dei Diritti. Allo stesso Leggio ho affidato anche il ruolo di responsabile per le politiche del lavoro e dell’occupazione per la provincia di Roma. Il suo impegno, così come la sua competenza politica e soprattutto la sua sensibilità nell’occuparsi della tutela dei diritti dei lavoratori vittime del caporalato tornerà utile al movimento e darà una nuova spinta verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. A Francesco – conclude Spinelli – do il benvenuto augurandogli buon lavoro”.

Italia dei Diritti ufficio stampa provincia di Roma

