Formazione Tecnica: i Periti Industriali di Cagliari entrano nel Consiglio di Amministrazione della Scuola di Formazione OIC

Con la partecipazione del Presidente dei Periti Pasquale Aru al consiglio di amministrazione di ieri si apre una nuova fase per la Fondazione Scuola di Formazione OIC: sinergia e confronto per migliorare la qualità dell’offerta formativa tecnica in Sardegna.

Un passo avanti significativo, un unicum a livello nazionale. La partecipazione del Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari Pasquale Aru al Consiglio di Amministrazione della Fondazione sancisce l’ingresso dei Periti nella Scuola di Formazione OIC.

“Siamo all’inizio di un percorso insieme che è stimolante e coinvolgente – ha detto il presidente della Scuola di Formazione Angelo Loggia –. Uniamo le forze per migliorare la qualità di ciò che facciamo, progettare insieme l’attività formativa, raccogliere i suggerimenti anche della categoria dei Periti, confrontarci per migliorare l’offerta formativa tecnica per la Sardegna”.

Questo importante cambiamento sottolinea la volontà di allargare la partecipazione e migliorare la qualità della formazione tecnica offerta dalla Scuola di Formazione OIC

“Siamo pionieri, non esistono esperienze comparabili in Italia, un risultato figlio di un rapporto costruito negli anni e avviato dal compianto ex presidente dei periti Vittorio Aresu – spiega il presidente Aru –. L’ingresso nella Fondazione rappresenta una grande opportunità per i Periti Industriali, ma non solo. È evidente che temi complessi, come ad esempio la transizione energetica o l’avvento dell’intelligenza artificiale, hanno bisogno di essere affrontati con tempestività e attenzione, attraverso una formazione di qualità in grado di elevare la professionalità dei tecnici sardi”.

