Fordongianus – Simposio Internazionale di Scultura su trachite

Torna a Fordongianus il tradizionale appuntamento estivo con il Simposio internazionale di scultura su pietra trachite, per divulgare la conoscenza della pietra vulcanica come oggetto d’arte.

Venerdì 28 luglio, ci sarà la presentazione della 29° edizione del Simposio internazionale di scultura su pietra trachite, che nata come manifestazione per la valorizzazione della Pietra locale e della sua lavorazione, ormai è diventato un appuntamento artistico fisso in ambito internazionale.

Nel parco archeologico delle terme romane, ci saranno 6 artisti nazionali e internazionali, 3 donne e 3 uomini, provenienti dalla Sardegna, Genesio Pistidda, dalla Toscana, Selene Frosini, dalla Puglia, Valeria Greco, dalla Lombardia, Silvia Maffioli, dal Belgio, Jorg Van Daele e dalla Spagna, Carlos Lorenzo.

advertisement

Gli artisti impegnati nel simposio, avranno una settimana di tempo e fino al 5 agosto potranno creare le loro opere. La premiazione è prevista per sabato 5 agosto alle 18.30.

Durante il simposio, dal 2 al 5 sarà presente il Sindaco di Samoëns con 4 assessori, primo cittadino di un comune francese gemellato, proprio in seguito ad un Simposio sulla trachite.

Samoëns, 2.282 abitanti, è situato nel dipartimento dell’Alta Savoia della regione Alvernia-Rodano-Alpi.

L’obiettivo principale del Simposio è quello di tramandare e valorizzare una delle attività economiche più importanti dell’economia di Fordongianus: la lavorazione della trachite.

Il paese sorge infatti su un altopiano trachitico di origine vulcanica, formato da rocce dal caratteristico colore rosso: le potenzialità di questo materiale erano ben note anche nell’antichità e la maggior parte delle costruzioni locali, tra cui le stesse terme romane, sono realizzate con questo materiale.

La lavorazione di questa roccia è dunque di antica tradizione e oggi viene mantenuta viva per la realizzazione di componenti d’ arredo e oggettistica.

Durante il Simposio, gli scultori provenienti da diverse realtà, si potranno incontrare per esaltarne la tipica duttilità e plasticità in opere artistiche, che hanno dato e daranno al paese un fascino unico.

Il simposio internazionale di scultura, è organizzato col contributo di numerosi enti e associazioni. Tra questi: la Regione Sardegna, il comune di Fordongianus, la Pro loco di Fordongianus, Fondazione di Sardegna, Unione dei comuni del Barigadu, Forestas (Agenzia Regionale)e l’Hotel Terme di Sardegna.