“Figurini”: la Bandakadabra sbarca a Sassari con un raffinato divertissement

Un ideale viaggio sul filo delle note e delle emozioni con il coinvolgente e scoppiettante spettacolo comico-teatral-musicale, dai toni vagamente surreali e un po’ dadaisti, in cartellone domani – mercoledì 12 luglio – a Sassari (piazza Santa Caterina; ore 21.00). Lo spettacolo è firmato dalla produzione Nidodiragno/CMC. L’evento è sotto le insegne del otto le insegne del CeDAC/Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna

Sbarca nel capoluogo turritano la Bandakadabra, un travolgente ensemble di fiati e tamburi che schiera, insieme all’istrionico percussionista Gipo Di Napoli, Jack Bartocchi al sax, Elia Conti alla tromba, Mido Husseini al sousafono, Giulio Piola alla tromba (suoi anche gli arrangiamenti originali), Daniele Raimondi al trombone e Paolo Inserra al rullante.

Il gruppo si esibirà in piazza Santa Caterina con “Figurini”, un raffinato e godibile divertissement, dove le parti strumentali si alternano a monologhi e divagazioni (quasi) filosofiche.

Un suggestivo “racconto per quadri” in cui ogni brano evoca stati d’animo e situazioni differenti, spesso legate all’immaginario cinematografico, in «un susseguirsi di immagini musicali’; di piccoli atti unici legati tra di loro dal meccanismo dell’associazione mentale, della citazione, delle scatole cinesi o, molto più semplicemente, da un accordo in Si bemolle».

advertisement

Un evento adatto a un pubblico trasversale e di ogni età, dai fan di John Lennon e Paul McCartney agli appassionati di cinema. «In ‘Figurini’ si fa riferimento alle atmosfere western e alle colonne sonore di Ennio Morricone si trasforma presto in un brano dei Beatles. Quest’ultimo a sua volta diventa quindi l’occasione per riflettere ironicamente sulla tossicità degli smartphone», sottolinea la Bandakadabra.

Potrebbe interessarti anche: CeDAC – Sassari Estate 2023: teatro e musica in piazza Santa Caterina dal 6 al 20 luglio

Bandakadabra: storia di un ensemble che ha stregato l’Europa

La Bandakadabra ha conquistato il pubblico di ogni latitudine con una frenetica attività live in tutta Europa. Più di quattrocento le performance, tra concerti, rassegne teatrali, musicali e festival di strada. Nell’isola è già stata ospite del Festival “Ai confini tra la Sardegna e il Jazz” e di Musica sulle Bocche.

Prezzi

Biglietti: posto unico 18 euro

posto unico Abbonamento per quattro spettacoli: 50 euro

Ulteriori informazioni e prenotazioni

Potrebbe interessarti anche: “Punto y Linea”: nuovo appuntamento con Logos Cortoindanza



Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui