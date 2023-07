Ferrara summer festival

Guè, Geolier, Ernia e Shablo sul palco di fronte ad una piazza di 8 mila giovani. Un carico di energia per gli amanti della musica Rap e hip hop. La fila per l’ingresso al Ferrara Summer Festival è iniziata alle prime ore del mattino, tantissimi giovani accorsi da diverse zone d’Italia per il concerto di Guè, Geolier Ernia e Shablo, sabato 15 luglio.

“Una serata a tutta ritmo che ha coinvolto diverse fasce di età tra i più giovani e – dichiara l’organizzatore Fabio Marzola – durante la fila abbiamo distribuito gratuitamente, come Ferrara Summer Festival, le bottiglie d’acqua a chi era sotto il sole nell’attesa del concerto. Dopo i nostri operatori logistici hanno contribuito a ripulire l’area.

Un modo per agevolare l’attesa e tutelare i fan che come ad ogni concerto si mettono in fila per i propri idoli.”

Un’atmosfera resa unica con una line-up di artisti di grande rilievo nel panorama musicale italiano ed internazionale.

“Ferrara spacca. Quando si è sul palco con questa vibe ci si diverte.” Dichiara Guè – noto rapper e produttore discografico italiano – dal palco alla folla acclamante di 8mila persone. La piazza ai piedi del Duomo piena di energia, il pubblico cantava a squarciagola, saltando e ballando la musica rap e hip hop, che coinvolge sempre più giovani con il suo ritmo e le sonorità.

Domenica 16 luglio è la volta dell’artista Fiorella Mannoia che sale sul palco del FSF23 per la seconda volta, mentre martedì 18 luglio sul palco arriva Giacobazzi che porterà risate e spensieratezza grazie allo spettacolo comico.

Si conclude l’edizione di quest’anno con gli ultimi appuntamenti: 19 luglio la festa “Voglio tornare negli anni 90”; 20 luglio il mitico Gianni Morandi; 21 luglio Madame.

