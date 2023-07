Fellini presenta il nuovo singolo “Complice”

Il brillante artista emiliano torna su tutte le piattaforme digitali con un nuovo coinvolgente inedito che esorcizza il timore di perdere di vista i propri sogni

FELLINI pubblica, su tutte le piattaforme da venerdì 14 luglio, “COMPLICE”, il suo nuovo singolo.

“COMPLICE” rappresenta, così, il secondo step del percorso artistico del brillante artista emiliano in questo 2023 . Un brano che mette in luce la capacità dell’artista di valicare i generi e di innovare il concetto di cantautorato.

“COMPLICE” è un brano che si propone di esplorare una condizione interiore di insicurezza per il futuro . FELLINI trasporta l’ascoltatore in una dimensione evocativa e sognante che esorcizza la paura di un giovane di vedere svanire i propri sogni travolti da una quotidianità priva di prospettive.

CREDITS

Artista: Fellini

Produzione: Fellini

Mix e Mastering: Fellini

Cover: Enea Corradi

Foto: Chiara Marchio

Federico Fallini, in arte Fellini, è un cantautore italiano emiliano classe 1999. Nel 2018 si trasferisce a Londra per studiare musica e, dopo aver conseguito il Bachelor in produzione e performance, torna nel 2022 in Italia con l’intento di pubblicare e condividere la sua musica. Il 14 aprile 2023 pubblica il suo primo singolo, “Una Serata al Sushi” , interamente scritto e prodotto dallo stesso artista. Il 14 luglio 2023 l’artista presenta, “Complice”, il suo secondo singolo ufficiale.