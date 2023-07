Federazione Nazionale Lavoratori

Federazione Nazionale Lavoratori: Per arrestare i disastri,che minacciano la nostra Italia, dalla politica neoliberista, è necessaria la compattezza dei lavoratori, fuori dagli schemi sindacali di comodo.

I lavoratori, giovani e vecchi, organizzati o, semplicemente, non organizzati, che, in più occasioni, paralizzano, a volte, l’apparato dello Stato e le città, non possono essere sottovalutati dalla nostra ritrovata unità, perchè chiaramente non si condividono le scelte dei sindacati che definiscono le rivendicazioni contrattuali a “tutela della classe operaia” un male minore.

Il movimento sindacale F.N.L.

Il movimento sindacale F.N.L. (IL PRIMO ED UNICO IN DIFESA DEI LAVORATORI, PENSIONATI, DISOCCUPATI, CONSUMATORI ED UTENTI, CITTADINI, CHE ISCRIVE GRATUITAMENTE A VITA) costitusce un’alternativa alle OO.SS. tradizionali per i lavoratori, una

prospettiva di emancipazione; una nuova generazione socio-sindacale che opera nel mondo del lavoro, facendo proprie due fondamentali questioni sociali: lo sfruttamento del lavoro e l’oppressione delle donne.

Premesso che le aziende sono costituite da due elementi che sono il capitale (datore di lavoro) e il lavoro (dipendenti), la nostra ideologia sindacale si ispira al sindacalismo storico di Angelo Oliviero Olivetti e

di Filippo Corridoni.

