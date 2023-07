FC Alghero: Filippo Zani confermato in panchina

Rinnovato il contratto al tecnico bergamasco e al suo staff, artefici nella stagione appena conclusa della vittoria del girone F di Terza Categoria

Restava solo da mettere nero su bianco e comunicare alla pubblica opinione – in primis ai tifosi giallorossi – la lieta notizia. Ultimate le pratiche e apposte le firme, ora è finalmente ufficiale: Filippo Zani guiderà l’FC Alghero anche il prossimo anno.

“Sono felice di iniziare la mia seconda stagione con questo club. Ringrazio la dirigenza per la grande opportunità concessami”, ha dichiarato entusiasta il tecnico bergamasco. “Durante questo secondo anno continueremo il lavoro iniziato nella scorsa stagione; daremo continuità al percorso intrapreso. Ovviamente andremo ad aggiungere nuovi tasselli, innesti fondamentali per disputare un ottimo campionato anche in seconda categoria.

Nella prossima stagione saranno tante le squadre pronte a darsi battaglia: siamo consapevoli di questo. Dimostreremo il nostro valore”, ha concluso Zani.

Sulla stessa linea d’onda il presidente Andrea Alessandrini: “Filippo Zani ha dimostrato di credere nel progetto FC Alghero. Questo per noi è fondamentale. La società è al momento impegnata nel mettere a disposizione del mister nuovi atleti per la prossima stagione, al fine di ripetere gli ottimi risultati ottenuti.

Il rinnovo premia l’impegno, la passione e la volontà di proseguire, ambo le parti, con un progetto pluriennale più articolato. Abbiamo più volte sottolineato che il nostro club il calcio va oltre le partite o il campionato: è una scuola di vita. Il nostro mister condivide tali valori”.

