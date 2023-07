Riccione promossa grazie al “lavoro di squadra”

Family Hotel, Riccione promossa grazie al “lavoro di squadra”: Bee-Family, la più importante agenzia specializzata nella consulenza per vacanze con bambini con sede a San Marino, pur non risparmiando critiche al modello romagnolo (“Ancora troppi i finti family-hotel”), torna a promuovere la Perla

“Il turismo per famiglie? Riccione è un esempio virtuoso che, ormai da diversi anni, sta raccogliendo quanto di buono seminato in questi anni”.

E’ l’analisi di Bee-Family, la più importante agenzia italiana specializzata nella consulenza per vacanze con bambini con sede a San Marino che, pur non risparmiando critiche al modello romagnolo (“Sono ancora troppi i finti family-hotel”), torna a promuovere la Perla; “una località – spiega Andrea Messinese – in cui, già da diversi anni, si cominciano a vedere i risultati di un prezioso ‘lavoro di squadra’ fra enti pubblici e realtà private”.

“Riccione Family Circus”

E a trasformare Riccione nel paradiso dei bambini ha contribuito, soprattutto negli ultimi anni, il “Riccione Family Circus”, il calendario-eventi dedicato alle famiglie in vacanza organizzato dal consorzio di alberghi “Riccione Family Hotels”, dall’agenzia Retorica Comunicazione e Promhotels Riccione con il Patrocinio del Comune di Riccione: “Vivere gli spazi all’aperto – aggiunge Emilio Zorini – è una delle principali prerogative per le località dedicate al turismo per bambini.

Il mare, infatti, non basta. E’ necessario proporre un’offerta più estesa, come quella dei parchi, delle strade e delle piazze ad esempio.

Il Riccione Family Circus, che da tre stagioni estive anima la località turistica, interpreta in maniera perfetta queste necessità perché crea occasioni di divertimento sano, all’aria aperta e a contatto con la natura”.

Il Riccione Family Circus ha superato le 6000 persone

E più delle opinioni, stavolta contano i numeri: nella scorsa edizione, il Riccione Family Circus ha superato le 6000 persone (6006 per la precisione).

Di queste 3439 sono stati ospiti dei 16 hotel e 2567 turisti di altre strutture e gente del posto: “Sono queste iniziative – concludono da Bee Family – che contribuiscono ad arricchire l’offerta ricettiva di una località per bambini.

Il family hotel, infatti, non può essere un’oasi nel deserto, ma deve operare in un contesto il più possibile in sintonia con i suoi target e con le aspettative della sua clientela.

A Riccione questo sta avvenendo e, grazie a questa capacità di fare sistema, anche in Romagna abbiamo finalmente una località realmente family-friendly, dunque ben vengano modelli come i Riccione Family Hotels”.

