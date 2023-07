Tutto pronto all’Exmà di Cagliari per la presentazione di “Miti e ulteriori leggende di un’altra Sardegna. Cartoline semiserie da un’Isola bizzarra”. U na serie di istantanee di luoghi e di Comuni a cura di Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Il volume sarà presentato venerdì 21 luglio alle 19 all’Exma di Cagliari; con la partecipazione di Elio Turno Arthemalle e Tore Cubeddu e giovedì 27 al Festival Cuncambias

Il libro verrà raccontato anche attraverso lo spettacolo “Ti tiro una foto” sabato 26 agosto alle 21 alla Casa Spadaccino di Capoterra.

Tutto pronto all’Exma di Cagliari per la presentazione del volume “Miti e ulteriori leggende di un’altra Sardegna. Cartoline semiserie da un’Isola bizzarra” (Edizioni Abbà) di Emanuele Pittoni e Renzo Cugis, autori armati di curiosità e macchina fotografica, protagonisti di un originale viaggio per la loro amata Sardegna

L’appuntamento è per venerdì 21 luglio alle 19: i due scrittori, affiancati da Elio Turno Arthemalle e Tore Cubeddu, scatteranno istantanee a luoghi vivi e reali, periferie dal labile equilibrio di serena convivenza, messe a dura prova da invasioni esterne, o paesi che si sono isolati per scelta, consegnando al lettore preziosi consigli per un perfetto inserimento nelle dinamiche di bidda, tecniche di survival in campagna, regole di bon ton sulle norme comportamentali nel bar del paese e suggerimenti per raggiungere una serena vecchiaia senza sperare di arrivare a cento anni.

Il Volume

«L’obiettivo di questo libro è stato quello di divertirci e soprattutto divertire i lettori», spiegano Pittoni e Cugis. «Abbiamo provato ad abbattere i cliché di un’isola esotica, falsamente insolita e culturalmente immobile. Ogni racconto è una fotografia che come un machete immaginario sfronda le aberrazioni del trash folk sardo figlio di modelli culturali e stereotipati. Il risultato? Un libro folle, tragicomico e in una parola: vero.

Per la prima volta in tutta la storia della letteratura sarda, dunque, si tratterà dei veri motivi che portarono Alberto La Marmora in Sardegna. Ma questo è anche un libro di denuncia nel quale finalmente si scopriranno quali sono le vere piaghe che affliggono allevatori e coltivatori sardi. E i miti e le ulteriori leggende promessi dal titolo? Ne è zeppa ogni pagina: selvaggi gatti domestici, su Papadori, il vero costume sardo, riti di passaggio al suono della motosega, il gremio dei baristi, Mazinga contro Mino Reitano, la mosca. Un libro dove i racconti si confondono con la realtà. »

Miti e ulteriori leggende di un’altra Sardegna

“Miti e ulteriori leggende di un’altra Sardegna Cartoline semiserie da un’Isola bizzarra” – pubblicato per la Collana Affabulazioni 2023 – raccoglie una serie di fotografie di luoghi e di Comuni e vivrà un altro importante momento di presentazione giovedì 27 luglio al Festival Cuncambias di San Sperate, concretizzandosi nello spettacolo teatrale “Ti tiro una foto” in scena sabato 26 agosto alle 21 presso la Casa Spadaccino, storica stazione ferroviaria di Capoterra. Sul palco un susseguirsi di racconti tragicomici accompagnerà gli spettatori in un ironico viaggio “ai bordi di periferia”, capace di attraversare in maniera insolita e originale feste paesane, i boschi del fantomatico paese di Cancarau e un ristorante gourmet dove due protagonisti si sfideranno tra griglie roventi, schizzi di aceto balsamico, spirali di salsicce e granella di mandorla.