Eugenio Annicchiarico ospite del Propagazioni Festival il 29 luglio a Cabras 

Eugenio Annicchiarico presenta “Falso ricordo”

Sabato 29 luglio – ore 21.30 | Piazza Eleonora – CABRAS

Ultima anteprima del Propagazioni Festival prima della quattro-giorni che si terrà dal 17 al 20 agosto. Protagonista dell’incontro sarà Eugenio Annicchiarico che, affiancato da Franca Mugittu, presenta il suo libro “Falso ricordo” (Rossini Editore, 2023).



Appuntamento, dunque, sabato 29 luglio alle 21:30, nella piazza Eleonora a Cabras. L’ingresso è gratuito.

L’evento, inserito nel ricco cartellone dell’Estate cabrarese, è realizzato grazie al supporto del Comune e della Biblioteca comunale di Cabras e con la collaborazione della cartolibreria La Matita di Oristano. Il festival è finanziato dalla – , , , .

Il libro

Era arrivato per lei il momento di ascoltare: la richiesta di un perdono che non sapeva come fare a concedere, l’offerta di un amore che non sapeva come fare ad accettare.”

Al confine tra la dimensione del Sogno e quella della Realtà, in un’atmosfera delicatamente distopica e intrisa di realismo magico, uno scrittore di nome Enrico Parisi, sua figlia Claudia, e la figlia di lei Giulia sono i protagonisti di una serie di racconti ambientati in luoghi e tempi diversi tra il passato e il futuro, ciascuno dei quali legato agli altri da un filo rosso che fa emergere in controluce la storia del complesso e doloroso legame esistente tra i personaggi, dando vita a un romanzo indimenticabile e unico nel suo genere.

L’autore

Classe 1968, Eugenio Annicchiarico è nato a Nuoro e vive a Cagliari. Dirigente pubblico per professione e scrittore per passione, fa parte del collettivo Elias Mandreu con il quale ha già pubblicato due romanzi di genere noir (“Nero riflesso” e “Dopotutto”, entrambi con Il Maestrale) e due racconti lunghi all’interno delle raccolte “Giallo Sardo” e “Giallo Sardo 2”, edite da Piemme. Nel 2023 ha esordito anche come scrittore solista con il romanzo “Falso ricordo”, pubblicato da Rossini Editore.

Il Festival

Il Propagazioni Festival vuol essere un centro propulsore dal quale far circolare idee e farne scaturire di nuove. Promosso dall’associazione Heuristic di Oristano, ha l’intento di stimolare una profonda riflessione sull’attualità. Presentazioni di libri, dibattiti, conferenze, mostre, laboratori e spettacoli: gli incontri del Propagazioni Festival diventano cassa di risonanza per quei temi di cui le promotrici e i promotori sentono l’urgenza di discutere. Si vuole così raggiungere una nuova consapevolezza collettiva e cercare infine di progredire, apprendendo e formulando soluzioni condivise e applicabili.

L’associazione Heuristic

Heuristic è un’associazione culturale di base a Oristano che opera nelle arti, con particolare attenzione alla contemporaneità e alla sperimentazione. La progettualità dell’associazione è indirizzata con forza alla creazione di legami e collaborazioni tra le realtà artistiche isolane e il resto del mondo, attraverso scambi e partecipazioni, commissioni artistiche e produzioni inedite, che favoriscono lo scambio tra paesi e scene artistiche.