Enrico Galiano presenta il suo nuovo romanzo “Geografia di un dolore perfetto”

Il festival letterario diffuso Éntula proseguirà domani, giovedì 13 luglio, alle 18 nella sede della Camera di commercio di Sassari con il docente e scrittore Enrico Galiano, che presenterà “Geografia di un dolore perfetto”, il suo nuovo romanzo edito da Garzanti. Le letture tratte dall’opera saranno a cura di Ivo Pinna.

Con la delicatezza che gli è propria, in “Geografia di un dolore perfetto” Galiano indaga il rapporto tra genitore e figlio. Pietro, abbandonato da suo padre quando era ancora un ragazzino, ha conosciuto quella che lui chiama spezzanza, ossia la sensazione di essere spezzati, di vivere sempre a metà. Da adulto, nonostante la vita perfetta sia nel privato sia nel lavoro, una telefonata cambierà tutto. Pietro dovrà affrontare un viaggio che gli consentirà di andare incontro al vero sé stesso e di affrontare i fantasmi del passato per fare pace con le sue ferite.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Festival Culturale LiberEvento, Garzanti, la Camera di Commercio di Sassari, Ubik. Poi anche Studio Massaiu, Florgarden e la libreria Koinè Ubik di Sassari.

L’autore

Nato a Pordenone nel 1977, Enrico Galiano insegna in una scuola di periferia. Ha creato la webserie “Cose da prof”, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito masterprof.it.

Per Garzanti ha pubblicato “Eppure cadiamo felici”, “Tutta la vita che vuoi”, “Più forte di ogni addio”, “L’arte di sbagliare alla grande”. E anche “Felici contro il mondo”, “Basta un attimo per tornare bambini” e “Dormi stanotte sul mio cuore”.

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna e con la main sponsorship di GAXA e Tiscali.

