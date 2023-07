Emergenza sangue: i Ministri di Scientology donano all’Avis di Cagliari

Emergenza sangue: i Ministri Volontari di Scientology donano presso l’Avis di Cagliari

Nella mattinata di martedì 11 luglio, un gruppo di Ministri Volontari della Chiesa di Scientology ha risposto all’appello dell’Avis sull’emergenza sangue.

Puntualmente, come ogni anno arriva in Sardegna l’emergenza estiva della disponibilità delle sacche di sangue. Il fenomeno è dovuto sia al minor numero di donazioni, (molti donatori vanno in vacanza fuori sede saltando il ciclo regolare della donazione periodica), sia al fatto che nei quattro mesi estivi, si riversa in Sardegna qualche milione di turisti e il fabbisogno di sangue aumenta in modo esponenziale.

Purtroppo per coloro che hanno necessità di trasfusioni periodiche, come i talassemici (in Sardegna questa è una malattia molto diffusa) non possono rinunciare alla trasfusione salvavita.

In questo periodo, gli appelli delle sedi nazionali e regionali dell’Avis sono accorati e frequenti. Come sempre, quando si tratta di dare una mano là dove c’è bisogno di aiuto, i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology non si tirano indietro e hanno risposto prontamente a l’SOS lanciato dai dirigenti dell’Avis provinciale.

Scientology

“L’uomo è di valore nella misura in cui può essere di aiuto agli altri” scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard fondatore della religione di Scientology.

Quale miglior aiuto che dare un po’ del proprio sangue, quindi della propria vita, per soccorrere chi ne ha bisogno?

In linea con gli insegnamenti del fondatore, nella mattinata di martedì 11 luglio, un gruppo di Ministri Volontari si è recato presso la sede provinciale dell’Avis di Cagliari, proseguendo, così, la collaborazione che continua con regolarità periodica da qualche anno, sia a livello locale che nazionale.

Info sulle iniziative dei Ministri Volontari della Chiesa di Scientology si possono trovare sul sito: www.ministrovolontario.it

