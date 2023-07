Emergenza caldo, la protesta: temperature estreme per i due orsi polari rinchiusi nello zoo pugliese!

Emergenza caldo, la protesta: temperature estreme per i due orsi polari rinchiusi nello zoo pugliese!

Si torna a parlare di orsi, ma questa volta di orsi polari rinchiusi in uno zoo pugliese. Nello zoo Safari di Fasano, in Puglia, due femmine di orso polare devono fare i conti con le temperature italiane, temperature non consone alla loro natura e che nel periodo estivo diventano ancora più calde, soprattutto al sud della nostra penisola.

L’orso polare è un mammifero semi acquatico che vive tra il ghiaccio e la neve presenti lungo le coste gelide dell’estremo nord. Il suo nome scientifico è “orso bianco” per la sua pelliccia bianca o color crema, ovvero “orso del mare”, infatti questa specie trascorre la maggior parte del suo tempo in acqua.

La maggior parte degli orsi polari vive nel circolo Polare Artico, in Alaska, in Siberia e in Groenlandia, mentre alcuni esemplari sono costretti a dover vivere lontanissimi dal loro habitat, rinchiusi negli zoo e nei circhi.

L’orso polare è considerato ormai una specie protetta a causa di gravi minacce ambientali, e naturalmente l’uomo rappresenta il vero pericolo per questa specie: le minacce che mettono a rischio l’orso polare sono tutte legate all’azione dell’uomo.

Eppure pur essendo a rischio di estinzione, questi splendidi animali non vengono tutelati, e molti di loro vengono utilizzati impunemente come attrazione negli zoo o nei circhi, in luoghi lontanissimi dal loro habitat. Non c’è pace per gli orsi polari: il loro habitat naturale è a rischio per il surriscaldamento climatico, mentre per alcuni esemplari il ghiaccio polare è già soltanto un miraggio. L’habitat naturale degli orsi polari sta scomparendo, ma per alcuni esemplari, rinchiusi negli zoo e nei parchi, è già scomparso.

L’appello dell’Associazione Meta Parma

L’associazione Meta Parma rilancia l’appello: “Il nostro pensiero oggi va a Marissa e sua figlia, i due orsi polari rinchiusi nello zoo di Fasano. Che cosa ci fanno due orsi polari in Puglia? Gli orsi polari, come dice il nome stesso, hanno bisogno di temperature polari, distruggere il loro habitat o costringerli a vivere lontano da esso, è un vero e proprio scempio.

Le temperature in Italia sono in aumento, soprattutto al sud dove si arriva ormai a sfiorare i 50°, e questi poveri orsi sono costretti a sopportare temperature per loro infernali. Questi poveri orsi sono un simbolo, gli animali non dovrebbero vivere rinchiusi negli zoo; continueremo a lanciare l’appello per la liberazione dei due orsi polari, sperando che qualcosa possa smuoversi per loro. Ci auguriamo che non debbano morire in uno zoo, come successo già ad Arturo, l’orso polare più triste del mondo che morì di caldo in uno zoo dell’Argentina.

Per la liberazione di Arturo si mobilitò tutta l’opinione pubblica, ma lo zoo non volle liberarlo e il povero orso infine morì nella sua bollente gabbia dorata. Non vogliamo altri Arturo!”

Su change.org è stata aperta una petizione per la liberazione dei due orsi polari: change.org/orsipolariliberi . La petizione ha superato le 55.000 firme, gli orsi polari sono ancora rinchiusi nello zoo pugliese.

Associazione Meta Parma