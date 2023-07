ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo mobilitato la Protezione Civile che si è messa a disposizione dei cittadini e dei turisti per aiutarli. Tutto questo è necessario ma non basta occorre impegnarsi per mitigare i mutamenti climatici e per le politiche di adattamento per ridurre l’impatto di queste ondate di calore”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, a margine di un evento in Campidoglio.

