Elisa D’Ospina e il bilancio dell’estate 2023 in musica

Elisa D’Ospina, dopo la positiva esperienza nel backstage del TIM Summer Hits, traccia un bilancio dell’estate musicale che l’ha vista ricoprire il ruolo di portavoce della #forzadelleconnessioni.

Tre tappe romane (17, 18 e 19 giugno) e poi Rimini, nell’iconico piazzale Federico Fellini (6, 7 e 8 luglio); per sei appuntamenti a cui si aggiungerà il “meglio di”, in onda il prossimo 6 agosto.

La seconda edizione dello show della domenica sera di Rai 2 va in archivio dopo sei puntate emozionanti e ricche di musica, con un risultato di ascolto decisamente buono.

La media di ascolto è stata di 1.383.000 telespettatori, con uno share del 10,75%, Il picco si è registrato nella prima puntata, registrata in Piazza del Popolo a Roma, con 2.001.000 spettatori e uno share del 14,37%.

“Il nostro slogan è #laforzadelleconnessioni e la musica è il veicolo più potente che travolge intere generazioni. Quest’anno con Tim abbiamo portato nel backstage persone che, dopo essere state selezionate dal pubblico, hanno potuto vivere le emozioni del dietro le quinte. I loro occhi brillavano di gioia. Oggi poter regalare questi attimi di felicità a qualcuno è una vera fortuna.”

Queste le parole di Elisa D’Ospina che, supportata da Andrea Alessandrini Gentili e Simone Zani, ha poi realizzato interviste esclusive e interessanti, pubblicate sui canali social TIM. Contenuti che hanno ricevuto l’unanime plauso delle varie fanbase degli artisti, pronti a condividere le parole dei loro beniamini.

La modella curvy, neomamma del piccolo Niccolò, durante la tappa romana del TIM Summer Hits ha anche festeggiato il quarantesimo compleanno.

Un nuovo traguardo e una ripartenza per Elisa, confermata da TIM come volto ufficiale della kermesse musicale; giunta alla seconda edizione, ha porta sul palco i protagonisti dell’estate.

TIM Summer Hits, un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv, in onda su Rai 2, Rai Radio2 e Raiplay; tutte le domeniche in prima serata fino al 30 luglio. Il 6 agosto in onda il best of.

