Doppio concerto Musica & Natura

Appuntamento musicale in due location diverse con Musica & Natura, la manifestazione di musica classica, contemporanea e jazz organizzata dall’associazione Musicando Insieme e curata, inoltre, dal direttore artistico Donatella Parodi.

“Sound Express Quartet”

Un panorama suggestivo e musica per darle un suono, note e atmosfera di un concerto in programma domani, sabato 30 luglio alle 21. 30, nel piazzale della chiesetta di Balai vicino, nella splendida baia di Porto Torres.

Protagonisti del prossimo appuntamento della XVIII rassegna concertistica saranno dunque i “Sound Express Quartet”:

il quartetto composto da Silvia Ruiu, voce, da Mariano Tedde al pianoforte, Daniele Pistis al contrabbasso e infine Jacopo Careddu alla batteria.

Una sinergia di strumenti per un gruppo che propone composizioni e arrangiamenti originali; in cui l’esperienza dei vari componenti si unisce per creare un sound moderno contaminato dalla musica jazz ai suoi albori. Il risultato è un repertorio definito e variegato al tempo stesso, capace così di raccogliere le influenze distintive della musica jazz nell’espressione dei quattro artisti componenti.

“I Musicanti”

Lunedì 31 luglio sarà la volta de “I Musicanti” il quintetto formato da Eleonora Pili, voce, Giada Moschella, chitarra, Andrea Budroni, tastiere, Angelo Paddeu, basso e infine William Calledda alla Batteria. Il gruppo di giovani musicisti sardi suonerà quindi all’aperto, dalle ore 22, nell’ampio spazio verde de Le Tenute Li Lioni, una location accogliente per un pubblico di appassionati della natura e della buona musica. Dalle colonne sonore dei film a brani di musica contemporanea, un ricco repertorio per la giovane band di professionisti che ha calcato i palcoscenici dell’Isola.