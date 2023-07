Spettacolo nel Golfo degli Angeli, al Poetto di Cagliari, nella seconda giornata della 5° Regata Nazionale della classe giovanile FIV Open Skiff. La Regata è stata rganizzata dal Windsurfing Club Cagliar i in collaborazione con la classe italiana Open Skiff. Il previdente Comitato di Regata aveva programmato la prima partenza presto, alle ore 10:00, sfruttando la finestra di vento meno impetuoso per riuscire a regatare senza troppi problemi. Infatti ,l’atteso maestrale si è presentato in un crescendo che ha reso impegnative, ma ancora più che gestibili, le prime tre prove per tutte e tre le categorie Under 17, Under 15 e Under 12.

La quarta regata degli Under 15 e Under 17 è stata spettacolare, ma sicuramente dura per i timonieri che hanno affrontato i quasi 30 nodi di vento con tecnica, serenità e divertimento. Non è tuttavia mancata qualche scuffia, ma ben risarcita dalle emozioni delle planate con vento forte.

Gli under 12, invece, sono tornati a terra dopo tre prove, per le condizioni troppo impegnative. Le 100 barche hanno sfrecciato sul mare cristallino del Golfo, e i più bravi hanno dimostrato la loro superiorità anche in condizioni di vento forte. Così è stato soprattutto per la squadra neo-zelandese arrivata a Cagliari per allenarsi in vista del mondiale in programma a metà luglio a Rimini, entusiasta della splendida location e del vento.