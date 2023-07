Domani al Fienile Fluò di Bologna “Tra gli alberi by night”, una passeggiata performativa in versione notturna

Domani al Fienile Fluò di Bologna

“Tra gli alberi by night”

una passeggiata performativa in versione notturna

Domani, venerdì 28 luglio, all’interno del festival Scena Natura 2023, in programma al Fienile Fluò di Bologna, sarà proposta “Tra gli alberi by night“, una passeggiata performativa di e con Angelica Zanardi. Con lei Erica Scherl al violino.

Un misterioso e affascinante viaggio alla scoperta dei colli bolognesi e dei suoi alberi, attraverso una modalità di fruizione inconsueta e magica. La natura di notte è un mondo nuovo da scoprire grazie alla magia dei suoni notturni, del concerto di grilli, del canto di una civetta o del fruscio dei rami di un bosco. Una passeggiata al chiar di luna, per imparare ad ascoltare il silenzio ma soprattutto per imparare a muoversi, pensare, comunicare, emozionarsi e reagire integrandosi con l’ambiente. Un modo inconsueto per conoscere la natura e gli alberi del territorio, attraverso racconti e aneddoti avvolti dalla magia e dal mistero della notte.

“Tra gli alberi by night” fa parte degli oltre 40 appuntamenti di Scena Natura 2023, la rassegna multidisciplinare in programma fino al 21 settembre. A cura dell’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, il festival si svolge in un luogo incantato che si affaccia sugli spettacolari calanchi dei colli bolognesi. Un posto immerso nella vegetazione dove la creatività può esprimersi liberamente e dare vita a nuovi modi di comunicare e sperimentare.

Teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e eventi immersivi in natura: linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi, favorendo la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei e si relazionano con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale. È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.

Scena Natura 2023 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

È possibile tesserarsi all’associazione Crexida e ottenere sconti sui biglietti e godere di altre promozioni acquistando Carta Fluò (15 euro) e Carta Fluò+ (35 euro), le tessere annuali che danno diritto a sconti sui singoli ingressi alla rassegna e omaggi: tutte le info al link http://www.crexida.it/cartafluo/. È disponibile l’Abbonamento Scena Natura che include 4 spettacoli o esperienze a scelta tra tutto il programma al costo di 40 euro.

Per tutte le info sui biglietti degli spettacoli consultare il sito www.crexida.it o www.fienilefluo.it oppure contattare telefonicamente il numero: 051.589484