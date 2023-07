Domani a Silanus Gherardo Colombo chiude in grande stile la serie di anteprime del festival Forse alla Luna

Altrove feat Libreria Emmepì di Macomer presentano

Terza edizione del festival letterario

FORSE ALLA LUNA (Anteprime itineranti)

Anteprima a Silanus [venerdì 25 luglio]

Gherardo Colombo presenta “Anti Costituzione”

Ultima straordinaria tappa del mini ciclo di anteprime vissuto fra Macomer, Bolotana e Samugheo

Nelle città senza mare… chissà a chi si rivolge la gente per ritrovare il proprio equilibrio… Forse alla Luna.. [cit. Tsugumi – Banana Yoshimoto]

Domani a Silanus, a partire dalle ore 21, l’ex magistrato oggi scrittore, giurista e saggista Gherardo Colombo – in conversazione con il giornalista Vito Biolchini – presenterà alla platea di piazza Itria il suo:

“Anti Costituzione – Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società” (Garzanti).

Colombo, uno dei grandi protagonisti delle grandi inchieste sui misteri d’Italia più intricati e i grandi casi della Giustizia che indaga la Politica, propone al pubblico del festival una accurata e attenta riflessione – come nel suo stile, critica e provocatoria ma ben argomentata – sul divario tra i principi della carta costituzionale e la loro mancata applicazione nella realtà.

Forse alla Luna

Forse alla Luna arriva così al termine di questa densa, intensa, appassionata e lunga rincorsa alle anteprime dell’edizione 2023. Ci arriva con la certezza di essersi proposto e raccontato in maniera sincera, con la consapevolezza di essere festival letterario di alto livello, con la convinzione di aver lavorato al meglio per il territorio e per le comunità dei centri (Macomer, Bolotana, Samugheo e domani Silanus) che di volta in volta hanno ospitato i suoi appuntamenti. Appuntamenti mai banali, ospiti di riconosciuto valore ed autorevolezza (da Matteo B. Bianchi a Floriana Bulfon, Pippo Civati, Francesco Filippi, Cristiano Godano, Pablo Sole, Nello Trocchia, Michele Vaccari e appunto Gherardo Colombo), elementi di un puzzle che racconta un successo per nulla scontato ma consolidato. Racconta di una proposta oggettivamente valida, immaginata e trasformata in concreta opportunità da uno staff competente e professionale e regalata al pubblico in maniera totalmente gratuita. Il tutto vero già in questa vigilia d’ultima anteprima, ciliegina su una torta dal sapore dolcissimo per i risultati ottenuti e la qualità del programma messo in essere.

Forse alla Luna è festival organizzato da Altrove Associazione Culturale in collaborazione con la libreria Emmepi di Macomer con il contributo del Comune di Macomer, del Comune di Silanus, del Comune di Bolotana, del Comune di Samugheo.

«È lì che siamo veramente nati, nella sfera del cosmo. Nel mare siamo forse nati una seconda volta. E dunque l’attrazione del mare è profonda, ma quella dello spazio celeste lo è infinitamente di più»

[cit. Pier Paolo Pasolini].