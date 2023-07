MILANO (ITALPRESS) – “In questo momento c’è tanto rammarico per l’oro mancato, ma sono contento di come ho tirato, di come è andata la giornata in generale. Ci sono stati match difficili, li ho portati a casa con le unghie e con i denti”. Così lo spadista azzurro Davide Di Veroli, argento ai mondiali di scherma a Milano, ha commentato il suo percorso.

