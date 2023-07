PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo immediatamente scongiurato che saltasse l’ergastolo ostativo, il carcere duro per terroristi e per mafiosi in Italia non verrà mai sfiorato”. Così Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, presente a Palermo alla fiaccolata in memoria del giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, uccisi dalla mafia 31 anni fa in via D’Amelio.

