Delitto alla baia d’argento

24 luglio, h.18.30 – Presentazione Delitto alla baia d’argento di Antonio Boggio.

Dopo il sorprendente e fortunato esordio con Omicidio a Carloforte, torna in libreria Anonio Boggio. Ancora una volta ambientato in una delle cornici sarde più particolari e suggestive, sempre con protagonista il commissario Alvise Terranova.



L’evento si svolgerà presso il patio esterno di Foto Digital Discount, sempre in Viale Mancini, ma al n.17a.

Con l’autore, Emiliano Longobardi

Il libro.

Il commissario Alvise Terranova non ha grandi sogni nel cassetto, al commissariato non capita mai nulla, ma è proprio in quel momento di quiete apparente che arriva il morto. Appena fuori Carloforte, in una caletta dalla natura incontaminata, minacciata dalla costruzione di un albergo di lusso, incubo degli ambientalisti, viene trovato il corpo di un uomo.

L’autore.



Antonio Boggio, nato nel 1982, è cresciuto a Carloforte, nell’isola di San Pietro. Attualmente vive e lavora a Cagliari. Alcuni suoi racconti sono apparsi in antologie pubblicate da piccole case editrici: Paranoie (Cenacolo di Ares); Ogni luogo ha la sua voce (Palabanda); Repertorio dei matti della città di Cagliari (Marcos Y Marcos). Nel 2022 pubblica il suo primo romanzo, Omicidio a Carloforte (Piemme)