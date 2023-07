Danilo Petriccione è uno dei nuovi portieri della Torres

Il parco portieri Torres si rinforza con l’arrivo di Danilo Petriccione, estremo difensore nato a Massa di Somma (Na) nel 2002, alto 190 centimetri.

Petriccione ha vestito in precedenza le maglie del Potenza, della Gebilson e del Vastogirardi in serie D. Ora è pronto ad affrontare la nuova avventura con la maglia della Torres in Lega Pro.

Petriccione ha sottoscritto con la Torres un contratto biennale. A Danilo Petriccione va l’in bocca al lupo della società per la nuova avventura in maglia Torres. La società comunica inoltre che in data odierna ha rescisso il contratto Massimo Tesio. La Torres ringrazia il giocatore per l’apporto dato nelle ultime due stagioni di calcio rossoblù, e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

advertisement

Per altre notizie clicca qui.