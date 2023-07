Dal 29 luglio al 2 settembre al via il XIV ARTango&Jazz Festival

Dopo mesi di grande attesa, dal 29 luglio al 2 settembre, riparte la quattordicesima edizione di ARTango&Jazz Festival, rassegna concertistica organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore.

Sarà un viaggio profondo nel mondo del tango, il cui sipario si alzerà sabato 29 luglio a Gonnesa presso il suggestivo scenario di Pozzo Baccarini. Alle 21.30 salirà sul palco il Duo Wiedemann-Koshorrek, formato da Augustin Wiedemann e Michael Koshorrek (duo di chitarre e cajon), per un concerto dal titolo “Downland meets Gismondi”.

Prima dell’evento sarà possibile effettuare un’escursione a cura di Janas Escursioni (attività a pagamento). Per info e prenotazioni: 3519667593.

Per raggiungere la location del concerto sarà obbligatorio usufruire del servizio navetta gratuito con partenza dal punto ristoro di Bindua.

Rassegna concertistica

La rassegna concertistica proseguirà lunedì 31 luglio nello scenografico Villaggio Minerario Asproni, di Iglesias. Alle 21.45 salirà infatti sul palco Piero Di Egidio che al pianoforte incanterà il pubblico con il “Concerto al Chiaro di Luna”.

L’evento si svolge in collaborazione con il Festival Culturale LiberEvento. Infatti, il concerto sarà preceduto dalla presentazione dell’ultima fatica della criminologa Roberta Bruzzone. Seguirà alle ore 22.30 una degustazione enogastronomica.

Anche per questa serata, sarà possibile prima degli eventi in programma, effettuare una visita guidata del sito. Possibilità di prenotare il transfer in fuori strada (servizio a pagamento).

Concerto “Melancolico Buenos Aires”

Giovedì 10 agosto invece, alle ore 22, il suggestivo scenario della Tonnara Su Pranu di Portoscuso, ospiterà l’Orchestra tipica di tango del Conservatorio di Musica di Cagliari, con la partecipazione del bandoneonista Fabio Furia per un concerto dal titolo “Melancolico Buenos Aires”. L’orchestra replicherà l’esibizione il 19 agosto alle ore 21.30 nell’affascinante scenario del S’Olivariu a Gonnesa e il 26 agosto al Castello Salvaterra di Iglesias (ore 21.30).

Il 21 agosto ARTango ritorna a Portoscuso. Alla Tonnara Su Pranu il Duo pianistico a 4 mani formato da Aurelio e Paolo Pollice, terrà un concerto dal titolo: “4 mani all’Opera”.

Concerto “Le otto stagioni. Vivaldi e Piazzolla”

Il sipario sulla quattordicesima edizione di ARTango&Jazz Festival calerà sabato 2 settembre con un evento originalissimo e straordinario. Ad Iglesias, presso la Miniera di San Giovanni (Piazzale d’ingresso grotta S. Barbara), alle ore 21.30 andrà in scena il concerto di punta della stagione 2023: “Le otto stagioni. Vivaldi e Piazzolla”. Ad interpretare “Le otto stagioni” saranno due prestigiosi solisti: il bandoneonista Fabio Furia e il violinista Ettore Pellegrino accompagnati dall’Orchestra Anton Stadler, diretta da Maurizio Dones.

Per assistere ai concerti è necessario prenotare sul sito www.associazioneantonstadler.com

Informazioni

L’ingresso ai concerti è gratuito, tranne quello del 26 agosto e 2 settembre. Il costo del biglietto singolo per il concerto del 26 agosto è di 10 euro, mentre il ridotto per i bambini sotto i 10 anni di 5 euro.

Il costo del biglietto singolo per il concerto del 2 settembre è di 18 euro, mentre il ridotto per i bambini sotto i 10 anni di 10 euro.

ARTango&Jazz festival è realizzato con il contributo di: Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Fondazione di Sardegna, Comune di Iglesias, Gonnesa e Portoscuso.