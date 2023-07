Dai Fondali marini allo spazio: le nanotecnologie ed i 5 domini

Organizzato da Sabrina Zuccalà, presidente della società 4Ward_ Aerospace&Defence, si è svolto un importante webinar per analizzare, conoscere e approfondire il rapporto tra le nanotecnologie e i cinque domini. “Dai Fondali marini allo spazio: le nanotecnologie ed i 5 domini” ha inoltre visto la collaborazione di università e istituzioni della Difesa.

L’innovazione nanotecnologia riguarda infatti tutte le dimensioni del conflitto della nostra attualità: terrestre, marittimo – subacqueo, aereo, cibernetico e spaziale. Ai lavori online hanno partecipato la Presidente Sabrina Zuccalà, della società 4Ward_ Aerospace&Defence, e l’Onorevole Giuseppina Occhionero, avvocato e già Deputata nella XVIII legislatura. Presenti Andrea Pingitore, Pilota istruttore alla National Test Pilot School di Mojave della California, Valentina Martilla, Ingegnere aerospaziale e Ufficiale superiore dell’Esercito Italiano. Tra i protagonisti anche Enrico Cestino, Professore associato al Politecnico di Torino e Domenico Letizia, Giornalista, divulgatore ambientale ed esperto di blue economy.

Il webinar

I lavori sono stati aperti da Sabrina Zuccalà. La Presidente ha infatti ricordato i formulati studiati appositamente per offrire nuove e sempre migliori opportunità alle prestazioni e alla ricerca della Difesa, dell’Esercito, della Marina e dell’Aerospazio. I formulati a base di nanotecnologia, applicati su superfici esposte ad ambienti particolarmente ostili quali quello marino e desertico, conferiscono infatti alle superfici una corazza attiva contro la corrosione. La nanotecnologia può inoltre rappresentare una risposta concreta all’innovazione e alla sostenibilità di uno sviluppo armonioso e in sicurezza. Ricerca, innovazione e nanotecnologie per uno sviluppo sostenibile del nostro futuro anche grazie ad una formazione specifica.

L’importanza della ricerca nanotecnologica

Andrea Pingitore, Dario Favara e Giuseppina Occhionero hanno ricordato l’importanza della ricerca nanotecnologica e innovativa per la cittadinanza, le forze aree e le forze armate. Hanno soffermantol’attenzione soprattutto sull’alleggerimento del carico associato alle componenti dei velivoli aeronautici e spaziali, ottenuto mediante l’utilizzo di materiali compositi sempre più leggeri e resistenti, o per dispositivi elettronici sempre più piccoli.

Successivamente, il giornalista Domenico Letizia ha richiamato l’attenzione sulle nuove dinamiche del mondo underwater. I materiali utilizzati per affrontare il dominio marittimo devono essere in grado di fornire prestazioni di resistenza e affidabilità estreme. Le nanotecnologie consentono di migliorare i materiali esistenti penetrando nel loro tessuto molecolare al fine di elevarne le caratteristiche di resistenza all’ossidazione, resistenza ad urto e pressione. “L’impiego delle attuali nanotecnologie in ambito marino spazia dal più semplice prodotto antiscivolo a quello estremante più complesso, composto da nanocontainers, che consente di ridurre l’attrito con l’acqua, passando per nanosensori capaci di captare il passaggio di masse metalliche”, ha relazionato nel corso di numerose ricerche Vieri Caneschi, esperto Militare di 4wardAerospace e componente di 4wardResearch. “L’ambiente sottomarino è abitato da animali che per secoli hanno sviluppato naturalmente delle nanostrutture: ciò che deve guidare la ricerca delle nanotecnologie destinate a questo dominio è la biomimesi e l’analisi della natura sottomarina. Due esempi di nanostrutture estremamente complesse e performanti che si possono trovare in ambiente acquatico sono la pelle dello squalo Mako, con importanti caratteristiche di antifouling e i nanosensori ricettivi dei coccodrilli che permettono di rilevare la direzione della preda grazie alle onde che essa produce scappando”, ha ribadito il giornalista Domenico Letizia. Enrico Cestino, del Politecnico di Torino, ha ricordato l’importanza di rilanciare ulteriormente la pubblicazione di nuove tesi di laurea sul rapporto tra ricerca e nanotecnologie, che grazie alle sinergie con la società di Sabrina Zuccalà ha già prodotto importanti risultati che possono divenire il giusto stimolo per le giovani generazioni nell’intraprendere e sviluppare una carriera professionale corretta, autorevole e visionaria. La collaborazione con le università e la possibilità di accedere a dei fondi per la ricerca potrebbe consentire lo sviluppo di prodotti specifici che sopperiscano a qualunque necessità operativa delle forze armate, della Marina e dei grandi progetti infrastrutturali.