CUS Sassari: nasce la sezione di calcio a 5

La stagione 2023/2024 si prospetta ricca di novità per il Centro Universitario Sportivo dell’ateneo turritano. Dopo aver annunciato l’avvio del progetto “il CUS Sassari si tinge di rosa”, la società comunica l’apertura della sezione di calcio a 5.

Si tratta di una disciplina che nell’ultimo periodo ha riscosso grande successo: il numero di iscritti, sempre maggiore, alla Coppa Uniss di futsal, ne è la principale testimonianza.

Il CUS ha deciso di avviare un progetto destinato a crescere negli anni, che si prefigura come obiettivo, tra gli altri, quello di coinvolgere anche gli studenti dell’Università di Sassari. La società si avvarrà della collaborazione di Federico Arru e Antonio Adamo (impegnati fino alla stagione 2021/2022 nel campionato di Serie C2 con il Futsal Sassari).

Un sogno che diventa realtà: la parola a chi ha creduto e lavorato per questo progetto

La volontà del CUS Sassari di istituire la sezione di calcio a 5 era forte. A confermarlo è il Vice Presidente Bobo Podda: “Negli anni precedenti, per vari motivi, non siamo riusciti a chiudere questo discorso, ma il CUS Sassari voleva entrare nel mondo del futsal.

I CNU [Campionati Nazionali Universitari n.d.r.] e la Coppa Uniss ci hanno consentito di vedere che c’è una grande richiesta degli studenti per questa e tante altre discipline sportive. Volevamo quindi fortemente entrare in questo settore. Negli scorsi giorni il Consiglio Direttivo ha approvato all’unanimità l’idea di portare avanti questo progetto. Non vediamo l’ora di iniziare”.

Federico Arru e Antonio Adamo: la gioia di essere parte fondante di un ambizioso progetto

Euforico anche il Referente Dirigenziale del CUS Sassari C5, Antonio Adamo: “Sono molto entusiasta di iniziare quest’avventura. Sono convinto che ci toglieremo tante soddisfazioni. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente la società, che mi ha accolto a braccia aperte”.

A illustrare gli obiettivi della sezione del calcio a 5 del CUS Sassari è Federico Arru, il Responsabile Tecnico: “Sono contento di ricominciare dopo l’avventura con il Futsal Sassari. L’anno di pausa ha permesso a me e Antonio [Adamo n.d.r.] di ricaricare le pile.

Siamo felici di iniziare un nuovo progetto con una società che ha una grande storia nel territorio: siamo pronti per fare bene. Il nostro obiettivo è quello di crescere il più possibile dal punto di vista regionale, come società e come progetto sportivo”.

