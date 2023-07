Crisi del Lerno: il Consorzio convoca gli stakeholders

Il bacino infatti serve la rete irrigua del Comprensorio di Chilivani, tuttavia da diversi mesi versa in una situazione di precarietà idrica. Sono appena 8 milioni i metri cubi d’acqua disponibili ad uso irriguo.

Si terrà il 3 luglio, lunedì prossimo, l’atteso incontro con i vertici regionali, gli amministratori locali, i tecnici e i consorziati del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per discutere e trovare soluzioni urgenti alla grave situazione del bacino del Monte Lerno.

All’incontro, convocato per le 11 nella grande sala riunioni del Consorzio, in via dei Ferrovieri a Chilivani, saranno presenti i vertici del consorzio. Parteciperanno anche gli esponenti della giunta regionale Valeria Satta, Pierluigi Saiu e Marco Porcu, rispettivamente titolari di Agricoltura, Lavori Pubblici e Ambiente. Ci saranno i tecnici del Distretto Idrografico, Anbi Sardegna e le associazioni di categoria. Presenti anche i sindaci del distretto di Chilivani, il vescovo della diocesi di Ozieri Corrado Melis, politici locali e le numerose aziende agricole.