Creuza de Mà – Musica per Cinema

Creuza de Mà – Musica per Cinema: 17° edizione | Carloforte, 18 – 23 luglio 2023, Il giorno di Mauro Pagani, protagonista di una masterclass e del suo unico concerto estivo.

Spazio ai giovani del progetto CAMPUS con le proiezioni dei cortometraggi e il Premio Giovani Compositori musica per cinema ad Alessandro Speranza.

Il programma di sabato 22 luglio.

È nel segno di Mauro Pagani la quinta giornata di Creuza de Mà. Dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria del comune di Carloforte, il polistrumentista, compositore e produttore è il grande protagonista del programma di sabato 22 luglio.

Pagani,la cui vita e carriera sono legate in maniera profonda all’Isola di San Pietro, terrà infatti una masterclass al mattino dal titolo Mauro Pagani on screen – una vita in musica (ore 10,Cinema Mutua) nel corso del quale racconterà ai ragazzi del progetto Campus –e al pubblico del festival – la sua straordinaria carriera caratterizzata anche dal sodalizio con Fabrizio De André, con cui scrisse a quattro mani una pietra miliare della nostra musica come Creuza de Mà.

L’incontro verterà molto sul suo rapporto con il cinema, le colonne sonore e le collaborazioni con grandi registi tra cui Gabriele Salvatores con cui Pagani ha lavorato per numerosi film tra cui Nirvana.

Nella serata di sabato in piazza Repubblica Mauro Pagani regalerà invece a Creuza de Mà uno speciale concerto organizzato dal festival in collaborazione con il comune di Carloforte (ore 21), nella sua unica data estiva, accompagnato dai musicisti Walter Porro, Gavino Murgia, Battista Dagnino, Antonello Avversano, Matteo Flumini, Victor Rosso e il coro delle Andhira.

Un momento di grande musica che sottolinea ancora di più lo speciale rapporto del musicista e compositore con l’isola di San Pietro.

Quella di sabato 22 sarà però anche una giornata dedicata ai ragazzi del progetto Campus, che vede coinvolti30 allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia insieme ad altri 12 allievi musicisti provenienti da diverse realtà formative per un’esperienza di condivisione e apprendimento impagabile.

Nella serata (ore 18, CineteatroCavallera) saranno proiettati i cortometraggi degli allievi diplomati Centro Sperimentale di Cinematografia, musicati nell’ambito del progetto CAMPUS 2021/22: Tante Care Cose di Federico Fadiga, Febbre di Emanuela Muzzupappa, Passeurs di Margherita Ferrarie I Morti Non Soffrono d’Insonnia di Francesco Castellaneta.

Oltre alle proiezioni dei corti, sarà assegnato il Premio Giovani Compositori musica per cinema ad honorem ad Alessandro Speranza, giovane compositore prematuramente scomparso: un premio rivolto ai giovani a cui concorrono i cortometraggi delle scuole di cinema di tutto il mondo. Come omaggio sarà proiettato Il Barbiere complottista, cortometraggio vincitore del premio La Cinéfondation a Cannes 2022 diretto da Valerio Ferrara, allievo di regia del CSC – Scuola Nazionale di Cinema nel triennio 2019 – 2021, e musicato proprio da Alessandro Speranza.

Come di consueto a chiudere il programma della giornata sarà l’appuntamento nella magica location del Giardino di Note, che dalle ore 23 ospiterà Canzoni da cinema, un concerto live del Creuza quartet, produzione originale del festival che farà ballare tutti con canzoni tratte dalla colonna sonora del film Mixed by Erry.

La diciassettesima edizione di Creuza de Mà

Creuza de Mà 2023

