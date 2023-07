Creuza de Mà: il pianista francese Jean Marc Luisada chiude la 17^ edizione del festival

Si chiude domani, domenica 23 luglio, la diciassettesima edizione di Creuza de Mà, il festival diretto da Gianfranco Cabiddu e organizzato dall’associazione culturale Backstage che indaga il rapporto tra immagine e suono, in un percorso didattico e performativo lungo sei giorni al confine tra musica e cinema.

advertisement

Creuza de Mà: il pianista francese Jean Marc Luisada chiude la 17^ edizione del festival

L’ultima serata – in coproduzione con Carloforte Music Festival per la direzione artistica di Andrea Tusacciu –

propone un concerto dal respiro internazionale con il pianista Jean Marc Luisada, artista francese nato a Tunisi che sin dagli anni ’80 suona nei principali teatri e festival di tutto il mondo.

Sul palco di Carloforte Luisada porta in scena Au Cinéma ce soir…, un repertorio musicale classico e romantico che riprende alcuni dei brani più utilizzati dai grandi registi: Brahms, Chopin, Mahler o Gershwin in associazione a Visconti, Louis Malle, Bergman, Woody Allen.

In scaletta anche una serie di omaggi che il grande pianista rende in questo recital sensibile e sincero: un omaggio alla musica, un omaggio al cinema, un omaggio più personale e profondo ai suoi genitori che gli hanno insegnato ad amare entrambe le arti.

Il concerto è inoltre arricchito dai contributi video realizzati dal regista Julien Hanck, ciascuno dei quali relativo all’opera riprodotta e al film citato.

Jean-Marc Luisada

Jean-Marc Luisada, tra i più celebrati pianisti francesi, è da sempre punto di riferimento per le sue interpretazioni di Chopin. Ha studiato alla Yehudi Menuhin School di Londra per poi proseguire al Conservatorio Nazionale di Musica di Parigi, dove ha ricevuto il 1° Premio nella classe di Dominique Merlet e il 1° Premio per la musica da camera nella classe di Geneviève Joy-Dutilleux.

Nel 1983 ha vinto il Concorso Dino Ciani a Milano, e nel 1985 è stato premiato al celeberrimo Concorso Chopin di Varsavia.

Conduce da oltre trent’anni una straordinaria carriera concertistica in tutto il mondo, come solista e in formazione cameristica. Si è esibito inoltre con artisti di fama interazionale, tra cui Garry Hoffman, Pierre Amoyal, Philippe Bernold, Yuzugo Horigome, Patrick Messina, Quatuor Talich, Quatuor Modigliani e Fine Arts Quartet.

Parallelamente alla sua attività concertistica, Jean-Marc Luisada insegna all’Ecole Normale Alfred Cortot di Parigi.

Ha inciso numerosi dischi per Deutsche Grammophone e Sony (RCA), con particolare predilezione per il repertorio chopiniano.

Diciassettesima edizione Creuza de Mà

La diciassettesima edizione di Creuza de Mà è organizzata dall’associazione culturale Backstage; con il contributo:

della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio); della Fondazione Sardegna Film Commission; del Ministero della Cultura; del Comune di Carloforte; della Fondazione di Sardegna e dal CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema, Museo Nazionale del Cinema, Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi Da Palestrina”, Cagliari, Conservatorio Canepa, Sassari – ERSU Ente sardo per il diritto allo studio, Università degli studi di Cagliari; con la collaborazione di Carloforte Music Festival e SalinaDocFest.

Sponsor: Cantine Pauli’s di Monserrato. Media partner: HotCorn.com