Costellazioni Letterarie, Lotzorai festival, libri, cultura del benessere, natura e fascino dei luoghi. Domani 14 luglio il primo appuntamento

Lotzorai Festival

Libri, cultura del benessere, natura e fascino dei luoghi

advertisement

Domani 14 luglio 2023 il primo appuntamento

Lotzorai

Chiesa di Santa Barbara in Donigala

Costellazioni Letterarie, Lotzorai festival, libri, cultura del benessere, natura e fascino dei luoghi. Domani 14 luglio il primo appuntamento

13 luglio 2023 – Il Festival CostellAzioni Letterarie, che del legame con lo straordinario patrimonio del territorio di Lotzorai ha fatto la chiave di volta della propria identità, rinnova da domani il triplo appuntamento con il mondo dei libri, il suo pubblico affezionato e tutto ciò che ruota attorno ai temi dell’ambiente, delle buone pratiche, dell’armonia del vivere in comunità e dell’attenzione ai più fragili includendo anche gli spazi fragili del mondo.

Domani alle ore 18.00 l’emozionante apertura del Festival sotto gli olmi della Chiesa di Santa Barbara in Donigala a Lotzorai che sarà inaugurata dai saluti del sindaco di Lotzorai Cesare Mannini e della direttrice artistica del Festival Mattea Lissia. Sul percorso di CostellAzioni nella sua prima giornata la presentazione di reading teatrali, libri, documentari e degustazioni. Nel luogo intimo e raccolto, dove si respira tutta la magia dello stare insieme e del senso di comunità, del trovarsi e ritrovarsi, saranno Silvano Vargiu, Enrico Spanu e Lello Caravano, Gian Luisa Carracoi, Andrea Staid che attraverso collaborazioni con realtà creative del territorio, accompagneranno il Festival fino a tarda sera.

Un’esperienza di bellezza

CostellAzioni Letterarie è un’esperienza di bellezza che si apre nella più amata delle chiese del paese, uno dei quattro luoghi riconosciuti patrimonio del Comune di Lotzorai che insieme alla Piazza Repubblica, la Spiaggia di Tancau e del Lido delle Rose, sono sede ideale della rassegna per un incontro fra cultura, arte, cibo e spiritualità.

Domani alle 18.00 si comincia con il reading teatrale “I racconti del focolare” tratto da opere di diversi autori sardi (Grazia Deledda, Sergio Atzeni, Rossana Copez e Alberto Melis) e curato e interpretato dal regista e attore Silvano Vargiu. Produzione: Cantieri d’Arte Teatro della Chimera

Alle 19.00 sarà l’antropologo Andrea Staid a presentare il suo nuovo libro “Essere Natura“, una occasione per cambiare il nostro rapporto con l’ambiente, per superare la sfida del secolo, quella di sviluppare un approccio differente, ecologista, che tuteli davvero la terra in cui viviamo. “Il pianeta appartiene a tutti e ciascuno di noi è chiamato a cambiare il proprio stile di vita, facendo di giorno in giorno piccole scelte davvero sostenibili”.

In un clima di cambio di passo e sostenibilità, in una pausa per pubblico e ospiti si inserisce la degustazione di olio autoctono, accompagnata dal buon pane a km0 e da alcuni altri prodotti rigorosamente locali.

Alle 20.15 sarà Gian Luisa Carracoi scrittrice appassionata della storia a parlare delle Torri dell’Ogliastra, seguiranno i racconti non solo fotografici di Enrico Spanu e Lello Caravano e degli alberi secolari e millenari: i nostri fari, i nostri antenati, le nostre guide.

Alle 22.00 la proiezione in prima nazionale, del documentario “Lungo le strade del tempo” con l’autore Gioacchino Raffone e Luca Sabatini al montaggio e restauro. Il lavoro mette differenti generazioni a confronto e racconta le vite straordinarie degli anziani del paese.

Programma

Venerdì, 14 luglio

18:00 – Piazza della Chiesa di Santa Barbara in Donigala

Apertura del festival con il Sindaco Cesare Mannini e la direttrice artistica Mattea Lissia

A seguire

I racconti del focolare

Reading teatrale, tratto da opere di diversi autori sardi, curato e interpretato dal regista e attore Silvano Vargiu

Produzione:

Cantieri d’Arte Teatro della Chimera

Musiche:

Sandro Fresi, Andrea Pisu e Vanni Masala

Testi di riferimento:

PASSAVAMO SULLA TERRA LEGGERI, Sergio Atzeni, edizioni Ilisso

FIABE SARDE, Sergio Atzeni e Rossana Copez, edizioni Condaghes

GRAZIA DELEDDA FIABE E LEGGENDE, Grazia Deledda, a cura di Bruno Rombi, edizioni Rusconi

FIABE DELLA SARDEGNA, Alberto Melis, Giunti Editore

19:00 – Piazza della Chiesa di Santa Barbara in Donigala

La sfida del nostro secolo

Speech di e con Andrea Staid

Libro di riferimento: “Essere Natura” (Utet, 2022)

A seguire

Degustazione di oli con Stefania Tangianu, frantoiana titolare dell’azienda “Olivina”

Interviene Giovanni Antonio Sechi, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio

20:15 – Piazza della Chiesa di Santa Barbara in Donigala

Il mare che prende, il mare che da

Incontro con Gian Luisa Carracoi, in conversazione con Claudio Maullu

Libro di riferimento: “Le torri d’Ogliastra – La Santa Cruzada y los cautivos” (Aipsa Edizioni, 2022)

21:00 – Piazza della Chiesa di Santa Barbara in Donigala

Attaccati alle radici

Incontro con Lello Caravano ed Enrico Spanu

Libro di riferimento: “Attaccati alle radici. Immagini e storie di alberi della Sardegna. Vol. 2” (edizioni Enrico Spanu, 2022)

22:00 – Piazza della Chiesa di Santa Barbara in Donigala

“Lungo le strade del tempo”

Proiezione del documentario nella sua versione restaurata

con l’autore Gioacchino Raffone

e Luca Sabatini che ne ha curato il restauro e il montaggio

Il racconto degli anziani di Lotzorai, a tutela del patrimonio linguistico, di usi e costumi locali e a favore di un dialogo intergenerazionale