Continuità territoriale: annunciato sostegno del Governo

Continuità territoriale aerea, il Presidente Solinas: “Intervento del Governo fondamentale per far sentire più forte la voce dei sardi in Europa”.

“Il sostegno del Governo nazionale annunciato dai ministri Salvini e Urso su una questione nevralgica come il diritto alla mobilità è fondamentale per far sentire più forte la voce dei sardi in Europa e perché la Regione possa portare avanti il suo modello di continuità territoriale aerea, che sia realmente rispondente alle esigenze dell’intera Isola, alla quale dev’essere garantito il pieno diritto all’accessibilità”.

Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta l’annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di un intervento immediato dell’Esecutivo contro il caro-voli e di provvedimenti incentrati sui principi della continuità territoriale.

“Bene l’intervento del Governo – afferma l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro – che rafforza la posizione della Regione in Europa nel chiedere una rivisitazione dei criteri per un aumento dei volumi di traffico residenti, e quindi un incremento delle frequenze dei collegamenti, e un tetto alle tariffe non residenti. Come dimostrano le criticità registrate in questi ultimi giorni, nell’immediato alla Sardegna servono più voli e una tariffa che non sia lasciata libera e in balia delle politiche di prezzo e di profitto delle compagnie”.