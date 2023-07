Continuità digitale, Solinas: imprescindibile per attrarre nuove forme di lavoro

Continuità digitale, il Presidente Solinas: Condivisione e apprezzamento per l’appello del Ministro Salvini alle compagnie telefoniche, rete più veloce e copertura capillare necessità imprescindibili anche per attrarre in Sardegna nuove forme di lavoro ad alto valore aggiunto.

“Una copertura telefonica capillare e una connessione Internet più veloce sono necessità imprescindibili per connettere ogni città e ogni paese della Sardegna con il resto del mondo e favorire così reali prospettive di sviluppo per tutte le nostre comunità in ogni settore della nostra economia”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, esprime “condivisione e apprezzamento” per l’invito rivolto oggi alle compagnie telefoniche dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a mettere in campo investimenti per migliorare la rete di telecomunicazioni nell’Isola.

“Insieme a un sistema di trasporti moderno ed efficiente – prosegue il presidente della Regione – la Sardegna deve puntare sulla continuità digitale per superare gli svantaggi strutturali che derivano dalla condizione geografica di insularità”.

“Una sfida che la Regione da tempo sta giocando fino in fondo per attrarre nell’Isola imprese ad alta tecnologia e nuove professioni, a cominciare dai cosiddetti nomadi digitali, cioè chi sceglie di lavorare da remoto nelle migliori condizioni e nei migliori luoghi possibili. È un mercato attivo e in forte crescita che, oltre a essere uno degli antidoti contro lo spopolamento dei nostri piccoli centri, può attrarre nell’Isola capitali e investimenti creando sviluppo e occupazione duratura”.