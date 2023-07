Continua il Cala D’Ambra Music Festival

Un vero omaggio alla musica italiana. Ecco l’appuntamento di venerdì 7 luglio dalle ore 19,00 sulla terrazza vista mare dell’Esagono per il Cala D’Ambra Music Festival 2023. Continuano gli incontri con il festival capace di omaggiare il pubblico. Proponendo ben quindici concerti gratuiti da una delle terrazze vista mare più belle del nord Sardegna. La spiaggia di Cala D’Ambra si conferma il palcoscenico perfetto per gli artisti dell’estate 2023.

Il prossimo appuntamento live è anche omaggio alla musica italiana. Un viaggio spazio temporale, figurativo ed emozionale che si sposta all’interno del nostro paese. Con alcune canzoni scelte fra quelle dei grandi cantautori, da “Impressioni di settembre” della PFM a “Rimmel” di Francesco De Gregori. O anche “Ma che freddo fa” di Francesco Migliacci e Franco Mattone, portata al successo da Nada. Storia d’amore è un progetto musicale per raccontare un’epoca lontana, che fa parte di noi. E anche della nostra cultura musicale, oltre che della storia del nostro paese. La scaletta prevede anche cover internazionali rivisitate in versione Country o Gitano.

Lo spettacolo live è concepito in acustico, in modo da ricreare un’atmosfera intima ed emozionale non solo con le canzoni presenti nel disco “Storie d’Amore”, ma anche con i brani più iconici ed espressivi del percorso artistico dei Tamurita, dai primi album sino a oggi. Sul palco sarà impegnato il Tamurita Acoustic Trio, formato da Sergio Piras e Luca Casu entrambi, voce e chitarra acustica e da Rossella Camellini al violino.

Il pubblico può seguire tutti i concerti dal vivo, con ingresso gratuito sia dai tavolini dell’Esagono, sia dall’incantevole spiaggia di Cala d’Ambra ormai concepita come platea naturale del Cala d’Ambra Music Festival. Il festival è organizzato dall’Associazione La Jacia e ha la direzione artistica di Carlo Sezzi.

Anche l’edizione 2023 del “Cala D’Ambra Music Festival” ospita e sostiene il circuito del Blues in Sardegna e collabora , a partire da quest’anno, anche con il “San Teodoro Jazz Festival” .

