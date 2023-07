Conferenza dei Conservatori: Ivano Iai nuovo presidente

Eletto all’unanimità dal Consiglio direttivo nazionale. Succede all’on. Raffaello Vignali, presidente del Conservatorio di Milano

Ivano Iai, presidente del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, è stato eletto questo pomeriggio – venerdì 7 giugno – presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori italiani.

Nulese, classe 1972, laurea in Giurisprudenza alla Luiss, specializzazione alla Sapienza e Dottorato di ricerca in Procedura penale all’università di Palermo, è avvocato e ha al suo attivo diverse docenze in corsi, scuole di specializzazione e atenei.

La Conferenza nazionale, che ha una rappresentanza stabile presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, è organo consultivo del titolare del dicastero. Tra i numerosi compiti svolge quello di raccordo e coordinamento delle attività istituzionali dei Conservatori nel contesto dell’alta formazione e specializzazione accademica.

Conferenza nazionale e non solo: Iai presiederà anche il Consiglio direttivo nazionale

Oltre a presiedere la Conferenza nazionale, costituita dai presidenti dei conservatori italiani, Iai presiederà anche il Consiglio direttivo nazionale. Tale organo è composto da sette membri eletti nell’ottobre dello scorso anno dall’Assemblea dei Conservatori (oltre a Iai e Vignali ne fanno parte Anna Carli, Enzo Fiano, Andrea Rurale, Gianandrea Polazzi e Mattia Sismonda).

