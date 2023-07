Confartigianato: lunedì 3 luglio un incontro a Benetutti

Per le imprese artigiane del Goceano a disposizione 15 milioni di euro. Confartigianato Sassari e le opportunità della Legge 949 e del 40% a fondo perduto: lunedì 3 luglio un incontro a Benetutti.

Maria Amelia Lai, Presidente Confartigianato Sardegna: “Opportunità da non perdere: in tre anni migliaia di aziende soddisfatte e milioni di euro erogati”.

Sono 15 i milioni di euro che anche le imprese artigiane del Goceano

potranno sfruttare per sviluppare i loro progetti di rilancio e

crescita. Tali fondi sono stati messi a disposizione dalla Regione

attraverso la Legge Regionale 949 e grazie agli interventi di

Confartigianato Imprese Sardegna.

Per supportare tutte le attività produttive della zona verso questa

importante opportunità, Confartigianato Imprese Sassari e Finart

Sassari, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di

Benetutti, hanno organizzato per lunedì 3 luglio, con inizio alle ore

18.00 nel Centro Sociale di via Marconi, un seminario formativo e

informativo gratuito nel quale imprese e professionisti potranno porre

domande e per provare a sciogliere dubbi sulla legge.

L’incontro verrà aperto dai saluti del Sindaco di Benetutti, Daniele

Arca, dall’Assessore Comunale alle Attività Produttive, Daniele Manca,

e dalla Presidente Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna,

Maria Amelia Lai. Successivamente la parola passerà a Claudia Farina e

Vittorio Oggiano, esperti della Legge 949 di Confartigianato Sassari.

“Sin dall’apertura della nuova Legislatura, oltre 4 anni fa – commenta

Maria Amelia Lai, Presidente Regionale di Confartigianato Sardegna –

chiedemmo alla Giunta di rifinanziare la Legge e di portare la

percentuale del fondo perduto dal 10 al 40%. Siamo stati ascoltati e

la nostra richiesta è stata soddisfatta dall’Assessorato Regionale al

Bilancio e da quello dell’Artigianato. Il risultato è stato raggiunto

nonostante la contrarietà, più volte platealmente manifestata e

ripetuta, da parte di altri soggetti e associazioni che non credevano,

e continuano a non credere, nella validità dello Strumento”.

I fondi, stanziati della Giunta Regionale su proposta degli Assessori

Regionali Gianni Chessa per Artigianato e Giuseppe Fasolino per la

Programmazione, dietro suggerimento e richiesta Confartigianato

Sardegna, potranno essere utilizzati per una lunga serie di

operazioni.

La Legge, con un fondo perduto fino al 40% e l’abbattimento dei costi

di interesse, finanzierà la costruzione o la ristrutturazione di

fabbricati esistenti, l’acquisto di terreni destinati all’ampliamento

e la costruzione dei fabbricati produttivi. Stessa possibilità per

macchinari, attrezzature e autoveicoli nuovi e imbarcazioni. Via

libera anche all’acquisto di software, brevetti, licenze che

sostengano le attività per i nuovi cicli di produzione, progettazione

e promozione dell’immagine. Le imprese artigiane potranno, inoltre,

accedere al contributo per la riduzione dei costi di garanzia per

operazioni di leasing svolte presso i Confidi di Confartigianato

Sardegna.

“L’interesse da parte degli artigiani del nord dell’Isola è

fortissimo; in tre anni di attività, Finart Sassari ha gestito oltre

600 pratiche per un ammontare erogato di circa 7milioni di euro e di

altri 3 milioni da erogare – continua la Presidente Lai – sono

tantissime, infatti, le realtà regionali che, negli ultimi anni, e

soprattutto negli ultimi mesi, hanno chiesto incentivi e supporto per

la crescita e la modernizzazione. Questo bando è la prima vera

importante occasione di crescita che, dopo tanti anni, viene offerta

alle imprese artigiane dell’Isola”.

“Per questo – prosegue la Presidente – invitiamo tutti gli

imprenditori artigiani del Goceano a cogliere l’opportunità, forse

unica e irripetibile a queste condizioni, di innovarsi, rinnovarsi,

crescere e di modernizzare i propri processi produttivi aziendali, per

rilanciarsi e per trovare anche nuovi sbocchi commerciali”. “Sappiamo

bene come il tempo a disposizione delle imprese, per presentare un

piano di investimenti e reperire i necessari documenti, sia abbastanza

ristretto – sottolinea – ma vale la pena utilizzare qualche giorno del

proprio tempo e rivolgersi agli uffici di Confartigianato in tutta la

Sardegna, dove si potrà avere tutta l’assistenza necessaria”. “Abbiamo

lavorato affinché il comparto avesse la necessaria “energia economica”

e potesse, così, riprendere la sua crescita attraverso lo sviluppo

delle imprese – conclude la Presidente Lai – e siamo molto soddisfatti

per la considerazione che è stata data al settore”.

Solo pochi giorni fa, l’appello di Confartigianato Sardegna alla

Regione affinché la Legge 949 diventi strutturale.

Infatti, una spinta fortissima al settore è stata data dagli oltre 42

milioni di euro di finanziamenti erogati, negli ultimi 3 anni, della

Regione e degli Assessorati al Bilancio e Artigianato, dietro le

richieste di Confartigianato Sardegna.

A livello regionale, in circa 3 anni di attività, sono state

soddisfatte le necessità di finanziamento oltre 2.352 aziende, che

hanno ricevuto una media di 18mila euro. Questo circuito virtuoso ha

messo in moto un meccanismo di moltiplicazione attraverso il quale

ogni 1 euro messo a disposizione dalla Legge, ha generato 2,5 euro.

Investimenti che sono andati a spalmarsi sui territori e sulle altre

categorie produttive e di servizi.