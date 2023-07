Colpo doppio di Hindley al Tour, tappa e maglia gialla

LARUNS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jai Hindley è la nuova maglia gialla del Tour de France. Il 27enne corridore australiano della Bora-Hansgrohe, scattato a 20 chilometri dal traguardo, ha vinto in solitaria la Pau-Laruns da 163 chilometri anticipando di 31″ l’azzurro Giulio Ciccone e l’austriaco Felix Gall (AG2R Citroèn Team). Classifica totalmente ridisegnata con Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) che ha staccato di 1’04” Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sulla salita del Col de Marie Blanque. L’australiano, trionfatore al Giro d’Italia 2022, si piazza in testa alla graduatoria, secondo il campione uscente danese a 47″ mentre Ciccone è terzo a 1’03”. Domani altra tappa di montagna, la Tarbes-Cauterets Cambasque di 144,9 chilometri con il primo arrivo in salita e il Col del Tourmalet, una salita lunga 17,1 chilometri ad una pendenza media del 7,3%.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).