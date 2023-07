Grazie alle aziende del territorio i percorsi del gusto proseguiranno per tutta l’estate

Colori, sapori e tanta musica. Il Villaggio Coldiretti presente all’attesissimo evento jazz svoltosi a Cala Gonone, ha illuminato le serate dedicate alla kermesse internazionale tenutesi nella splendida location della provincia nuorese e ogliastrina.

Una partecipazione, quella di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, che ha acceso i riflettori anche sui prodotti agroalimentari della Sardegna offerti dall’Associazione ai tanti presenti con l’obiettivo di dare visibilità e lustro alle produzioni portate all’evento dalle aziende socie.

Coldiretti Nuoro-Ogliastra: la ricca offerta del Villaggio

Il Villaggio Coldiretti ha animato le serate con degustazioni e percorsi del gusto offerti ai turisti e ai partecipanti della manifestazione. Nessuno degli astanti si è tirato indietro di fronte alla ghiotta opportunità di assaggiare le produzioni delle aziende Coldiretti: dai formaggi della Cooperativa Pastori Dorgali, accompagnati dai vini della Cantina di Dorgali, alle sebadas e ai raviolini proposti dal Food Truck “Sebada on the road” di Nuoro.

Non sono inoltre mancati formaggi e creme di pecorino del Caseificio Puddu di Orani, la macedonia e le frittelle proposte dall’agriturismo Camisadu di Oliena, le lumache (fritte e al sugo), i taglieri con salumi, il miele e i prodotti dell’agrocosmesi delle aziende Samuele Usla di Escalaplano e ‘krokka’ di Nuoro.

Coldiretti Nuoro-Ogliastra: la parola ai vertici

Leonardo Salis, presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra

“Anche quest’estate abbiamo accompagnato i nostri produttori in eventi di caratura internazionale. L’obiettivo è chiaro: far conoscere a un pubblico sempre più variegato le eccellenze che producono ogni giorno, con fatica, le aziende agricole del nostro splendido territorio.

Ancora una volta i prodotti delle aree interne si sono uniti a quelli delle zone costiere per far capire come tutto il nostro territorio si stia strutturando per offrire un’offerta sempre più organica”.

Alessandro Serra, direttore Coldiretti Nuoro-Ogliastra

“La manifestazione è pienamente riuscita. L’obiettivo che ci eravamo preposti era infatti quello di unire la grande musica e il turismo estivo-balneare al buon cibo (incarnato dalle eccellenze dei prodotti della terra, tutti ovviamente a chilometro zero). Questo connubio ha messo in risalto la grande capacità delle aziende e del territorio di saper creare importanti momenti di convivialità”.

A Cala Gonone solo uno sfizioso antipasto

A Cala Gonone è andato in scena un “prelibato assaggio” di ciò di cui sarà possibile godere per tutta l’estate grazie. Nella costa del Golfo di Orosei sino a fine agosto sarà infatti possibile continuare ad apprezzare i sapori dei prodotti locali su natanti che offriranno gratuitamente degustazioni guidate dei prodotti delle aziende Coldiretti Nuoro-Ogliastra.

Le imbarcazioni ove si potranno assaggiare tali prelibatezze sono:

“ Tropic “, con i proprietari del Consorzio dei Noleggiatori;

“, con i proprietari del Consorzio dei Noleggiatori; “ Gommone Bardia ” dello skipper Giovanni Melis, proprietario dell’azienda ‘Dovesesto’;

” dello skipper Giovanni Melis, proprietario dell’azienda ‘Dovesesto’; “Gommone Rent a Boat” dello skipper Antonio Saggia.

I presenti potranno bearsi delle fragranze dei formaggi assicurati dall’azienda agricola di Riccardo Puddu (Orani), dai salumi dell’azienda agricola di Samuele Usala (Escalaplano).

Il tutto sarà accompagnato dai preziosi vini di Dorgali portati dalle cantine: Ziu Andria; Mastros de Inu; Cantina Alessandro Bocca; Cantina Berritta. A bordo spazio anche ai sapori del pane con l’immancabile Moddizzosu del panificio di Marco Fronteddu (Dorgali).

