Coldiretti Nord Sardegna:Giovanni Antonio Lubino eletto presidente pensionati

L’associazione Pensionati Coldiretti Nord Sardegna ha scelto il nuovo presidente. I vice sono Giuseppe Mele e Pietro Tamponi

L’assemblea provinciale dell’associazione Pensionati Coldiretti Nord Sardegna ha eletto il suo nuovo presidente. È Giovanni Antonio Lubino. Eletti con lui anche i due vice, Giuseppe Mele e Pietro Tamponi.

Durante la partecipata riunione, avvenuta a Sassari, è stato completato anche tutto il Consiglio che oltre a presidente e i vice si compone anche di: Speranzina Stacca, Grazia Augusta Deroma, Speranza Nieddu, Giovanni Turra, Salvatore Nieddu, Gavino Pilo, Salvatore Murgia, Salvatore Manca, Antonio Francesco Carta e il presidente uscente Stefano Piero Filigheddu. Il collegio dei revisori dei conti è composto da Salvatore Piras, Giuseppe Deaddis e Gianpietro Falchi. Un ringraziamento è anche per la segretaria dei Pensionati, Martina Meledina.

Coldiretti:”Proseguono i nostri rinnovi che rappresentano, a tutti i livelli, un grande momento di alta partecipazione e coinvolgimento per tutta la nostra base sociale – sottolineano presidente e direttore di Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu ed Ermanno Mazzetti – anche l’associazione Pensionati, insieme ai giovani e alle donne, rappresenta uno dei tasselli fondamentali per la nostra azione oltre che motori della Coldiretti che riunisce al suo interno tutto il variegato mondo dell’agricoltura e dell’allevamento – concludono – vedere così grande partecipazione e coinvolgimento a ogni assemblea, fa capire come la nostra sia un’associazione viva e che vuole continuare a coinvolgere al meglio tutte le sue anime”.

