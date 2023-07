Coldiretti Cagliari: Giorgio Demurtas riconfermato presidente all’unanimità. Rinnovati anche consiglio e collegio revisori

Nel nuovo mandato si punta a rafforzamento filiere, rappresentanza e contrasto eccessiva burocrazia.

Contrastare l’eccesso di burocrazia, sostenere in maniera sempre più capillare le imprese agricole in tutti i territori, consolidare il sistema delle filiere puntando al rinnovamento della normativa attuale e, non ultimo, rafforzare ulteriormente il ruolo di ente intermedio nei confronti delle istituzioni per portare con ancora più vigore la voce degli agricoltori nei sistemi decisionali. Sono alcuni dei punti contenuti nel nuovo mandato di Giorgio Demurtas riconfermato presidente di Coldiretti Cagliari. L’elezione all’unanimità è arrivata questa mattina durante una partecipata assemblea provinciale.

“Ringrazio tutti per il sostegno che mi hanno dato e cercherò di ripagare al meglio la loro fiducia – sottolinea Demurtas dopo l’elezione – continueremo a lavorare con grande impegno per aiutare il settore a crescere ed essere riconosciuto sempre di più come uno dei motori economici dell’isola – dice – la nostra associazione ha una presenza capillare nei territori della Sardegna e così riesce a essere vicina a tutti i suoi soci nelle loro esigenze. Tenendo conto di questo – conclude – siamo convinti che servirà il contributo di tutti per rispondere al meglio alle esigenze delle aziende agro-pastorali dell’isola”.

A seguire il presidente Demurtas nel suo mandato ci sarà il neo rinnovato Consiglio che è composto anche da: Efisio Perra; Michela Dessì; Sandro Murgia; Salvatore Pau; Giuseppe Onnis; Gianluigi Podda; Pierluigi Mamusa; Giancarlo Litarru; Giuseppe Lai; Tobia Desogus; Aurelio Podda; Raffaele Corda; Beniamino Sirigu; Piero Sarritzu e Vincenzo Curreli. Eletto anche il Collegio dei revisori che sarà composto dal presidente Giovannino Pinna, dai due effettivi Filippo Alberghina e Priamo Picci. I due supplenti sono Giuseppe Farci e Virgilio Lai.

All’assemblea hanno partecipato portando il loro messaggio anche il presidente e direttore di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu e Luca Saba. “Il mandato che si è appena concluso ha permesso di raggiungere già importanti risultati sotto i vari profili della gestione delle vertenze, della costruzione delle filiere, del sostegno alle imprese nei momenti di difficoltà, nella gestione delle acque con la buona collaborazione con il Consorzio di bonifica e, più in generale, dal lato della vicinanza alle aziende nei vari territori sulle battaglie quotidiane che le vedono impegnate – sottolineano – il nuovo mandato siamo sicuri che proseguirà sotto questo solco e, anzi, si rafforzerà ulteriormente grazie al grande contributo di presidente e consiglio. Ci sono tanti altri obiettivi davanti a noi – concludono Saba e Cualbu – e siamo sicuri che con l’impegno di tutti potranno essere raggiunti”.