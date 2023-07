Codici: dal Commissario rassicurazioni per i clienti Eurovita, resta la preoccupazione per le polizze del Ramo III

Nel pomeriggio di ieri l’associazione Codici ha incontrato Alessandro Santoliquido, nominato da Ivass quale Commissario per la gestione straordinaria di Eurovita. Un confronto utile per fare il punto della situazione dopo mesi di grandi incertezze e forti preoccupazioni, e per capire i prossimi capitoli di una vicenda che ha scosso il settore assicurativo.

“Prima di tutto – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – vogliamo sottolineare la disponibilità dimostrata dal Commissario Santoliquido. Non capita spesso di avere la possibilità di confrontarsi apertamente e direttamente su questioni così delicate e ci teniamo quindi ad evidenziarlo. È stato un incontro importante, in cui sono stati affrontati diversi aspetti. Abbiamo registrato le rassicurazioni del Commissario per i consumatori, che non dovrebbero correre pericoli. Resta, però, la preoccupazione per un aspetto. Ci riferiamo alle polizze di tipo finanziario, quelle del cosiddetto Ramo III. Ci auguriamo che non ci siano brutte sorprese per i clienti e che quanto emerso ieri trovi conferma nei fatti, ovvero nell’azione della NewCo. Naturalmente continueremo a monitorare la vicenda. Il termine del blocco dei riscatti è stato prorogato al 31 ottobre, ma la situazione dovrebbe risolversi prima. Il consiglio è di restare aggiornati per essere pronti ad intervenire quando ci saranno novità”.

Chi ha sottoscritto una polizza Eurovita può richiedere chiarimenti all’associazione Codici, che sta seguendo il caso con i propri legali al fine di tutelare i consumatori. Per ricevere informazioni o assistenza è possibile telefonare al numero 065571996 oppure scrivere all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

Roma, 19 luglio 2023

