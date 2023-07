Cinema delle Terre del Mare: Silent Land ad Alghero e Sassari l’11 e il 12 luglio con la regista Aga Woszczyńska

Proiezione di Silent Land e incontro con la regista Aga Woszczyńska e il produttore Giovanni Pompili (Kino Produzioni).

11 luglio Alghero – Cinema Miramare ore 21

12 luglio Sassari – Cityplex Moderno ore 21

Scalda i motori la nuova edizione di Cinema delle Terre del Mare, il festival della Società Umanitaria di Alghero che ha in programma una due giorni di anteprime con la proiezione – per la prima volta nel nord Sardegna – di Silent Land.

Per il film si tratta di un ritorno a casa, nei luoghi in cui è stato girato e cioè nella Riviera del Corallo, con Alghero che torna città del cinema dopo i fasti hollywoodiani degli anni ’60 e ’70.

Ad accompagnare la proiezione del lungometraggio – una produzione italo-polacca accolta con grande attenzione nei più importanti festival internazionali – saranno la regista Aga Woszczyńska e il produttore italiano Giovanni Pompili (Kino Produzioni), che incontreranno il pubblico di Alghero, nell’anteprima di Cinema delle Terre del Mare, martedì 11 luglio, a partire dalle 21 al cinema Miramare; e quello di Sassari, mercoledì 12 luglio al Cityplex Moderno, sempre a partire dalle 21.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission e con I Wonder Distribution.

Il film

Una giovane coppia polacca affitta una villa in un’isola italiana per godersi la vacanza ideale. Le aspettative dei due però si scontrano con la realtà quando si rendono conto che la piscina della villa non è agibile. Ignorando i problemi di siccità dell’isola, insistono perché venga riparata e riempita. Ma la presenza di uno sconosciuto, addetto alla riparazione, apre una crepa nell’apparente idillio e innesca una serie di eventi che porterà i due ad agire in modo istintivo e irrazionale, trascinandoli verso il punto più oscuro della loro relazione. Il film è stato girato interamente in Sardegna, e per gran parte nel golfo di Porto Conte.

La regista

Nata nel 1984. Regista, sceneggiatrice e antropologa. Agnieszka Woszczyńska, si è laureata in Scienze Sociali Applicate (2008) e alla Polish National Film School di Lodz – Dipartimento di regia (2014). Per molti anni ha lavorato come assistente alla regia in Polonia e all’estero. I suoi cortometraggi sono stati presentati e premiati in numerosi festival cinematografici, tra cui Cannes Film Festival, Helsinki International Film Festival, T-Mobile New Horizons, Sao Paulo Kinoforum o Warsaw Film Festival e sono stati portati da canali televisivi nazionali e internazionali. Il suo cortometraggio di laurea “Fragments” è stato presentato in anteprima internazionale al Festival di Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs. “Silent Land”, che ha debuttato in anteprima mondiale al Toronto IFF Platform Competition è il suo primo lungometraggio. Attualmente sta lavorando al suo secondo lungometraggio “Black Water”.

