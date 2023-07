“Cheese 2023”, il più grande evento internazionale dedicato al formaggio

Your browser does not support the video tag.

Agricoltura: Assessore Satta, la Sardegna promuove e sostiene il settore lattiero caseario mettendo in vetrina le sue eccellenze al “Cheese 2023”. Un immenso patrimonio che deve essere conosciuto e tramandato.

La Sardegna ha un patrimonio inestimabile di biodiversità, famoso nel mondo grazie anche ai suoi formaggi e agli altri prodotti del settore lattiero-caseario, espressione del sapere millenario dei suoi pastori e dei casari. Un patrimonio che deve essere non solo conservato ma divulgato e che necessita di essere tutelato e promosso anche a livello nazionale e internazionale. Lo ha sottolineato l’assessore regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, nel corso della presentazione del programma di “Cheese 2023”, insieme al presidente di Slow Food Italia, Giacomo Miola e del presidente di Slow Food Sardegna, Valerio Taras.

“La Sardegna – ha detto l’assessore Satta – deve conservare questo immenso patrimonio. Deve tramandarlo e deve presentarlo al meglio, raccontarlo in giro per l’Italia e per il mondo. Questo è il nostro obiettivo. Come assessorato all’Agricoltura, come assessore e come sarda andrò a raccontarlo nelle Fiere, nelle esposizioni, mostre ed eventi in tutta Italia e anche all’estero. Slow Food per noi è importantissima perché è il punto cardine. Una vetrina importantissima nel mondo ed è per questo che noi teniamo particolarmente a seguire tutti gli eventi Slow Food, perché per l’Italia e per la nostra Isola è fondamentale. Questo assessorato sfrutterà ogni singola occasione per pubblicizzare, per promuovere i propri produttori e la nostra Regione. Continuiamo a parlare di Sardegna e aspettiamo il ritorno magnifico che stiamo ottenendo da otto mesi a questa parte”.

L’evento

Le politiche, le iniziative, i prodotti e i produttori sardi saranno presentati in occasione di “Cheese, Le forme del latte”, a Bra (Cn) in programma dal 15 al 18 settembre 2023. Il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi e alla loro biodiversità, che riunisce casari, pastori, affinatori e appassionati da tutto il mondo intorno al claim “Il sapore dei prati”, per sottolineare come dal latte di animali alimentati al pascolo, nascano poi i formaggi migliori a latte crudo, rispettosi dei territori, del benessere animale e della salute. Al “Cheese”, attraverso il mercato dei formaggi saranno presenti oltre 400 espositori.

“È importante per la nostra Regione dare spazio, vetrina e conoscenza ai nostri produttori e alle nostre aziende soprattutto in questo momento di grande ripresa del comparto. Il mio scopo, ha sottolineato ancora l’esponente della Giunta Solinas, sarà sempre quello di dare massima importanza ai nostri produttori. Continuerò così. Abbiamo speso molto in promozione e continueremo a farlo. La Regione Sardegna non ha quasi mai fatto promozione sull’agricoltura, sul comparto agricolo e sulla pesca. C’è tanta voglia di Sardegna, tanta richiesta di qualità e di eccellenza per i nostri prodotti. Quindi andiamo a raccontare e ci serviamo di chi, come Slow Food, fa questo di mestiere in tutto il mondo. Slow Food è con noi e ci sosterrà nella promozione anche nelle prossime manifestazioni.