“Bisogna evitare che la Sardegna venga utilizzata da qualcuno che vuole fare business. Bisogna evitare il monopolio», ha dichiarato nel primo pomeriggio il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, giunto a Cagliari per il taglio del nastro del nuovo distretto per la cantieristica nautica al porto canale. Attraverso una nota congiunta, il presidente di Confcommercio Sud Sardegna (Alberto Bertolotti) e l’omologo di Federalberghi Sud Sardegna (Fausto Mura) plaudono alla presa di posizione del titolare del dicastero

“Il Ministro Salvini mette la pietra tombale sul progetto di cedere agli speculatori l’aeroporto di Cagliari, la principale porta d’ingresso della Sardegna.

Condividiamo integralmente le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sul tema della continuità territoriale. Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna si focalizzeranno su questo argomento nel convegno “Liberi di volare“, in programma venerdì 21 luglio alle 9:30.

Speriamo che su un tema così esiziale per i sardi come quello dei trasporti, non ci sia alcuna strumentalizzazione politica. Maggioranza e opposizione marcino compatte per difendere il diritto dei sardi di essere padroni in casa loro e liberi di volare”.

