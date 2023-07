“C’era una volta il PNRR: immaginare il futuro per costruire il presente”

I dem cagliaritani in Piazza Garibaldi

"C'era una volta il PNRR: immaginare il futuro per costruire il presente" :Estate militante PD. Lunedì 31 luglio alle 20.30, l'incontro organizzato dalla federazione provinciale e dal circolo cittadino dei dem

Lunedì 31 luglio alle 20.30 in Piazza Garibaldi a Cagliari, il PD Provincia Cagliari e il circolo cittadino del Partito Democratico organizzano un incontro-dibattito dal titolo “Vediamoci in Piazza…Garibaldi – C’era una volta il PNRR. Immaginare il futuro per costruire il presente”

«Raccogliendo l’invito della Segreteria nazionale, la Federazione provinciale di Cagliari, con la collaborazione della Segreteria cittadina, organizza il primo incontro pubblico di approfondimento sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» afferma la responsabile PRNN del PD Provincia Cagliari, Elsa Ranno. «L’intento è quello di divulgare la conoscenza di questo complesso strumento di rilancio, di cui il nostro Paese potrà beneficiare per i prossimi decenni se riuscirà a giocare bene tutte le sue carte. Una di queste non può che essere il coinvolgimento dei cittadini attraverso una campagna di conoscenza e di consapevolezza che ne favorisca il sostegno corale.

C’era una volta il PNRR

Dalla buona riuscita del PNRR italiano dipende la buona riuscita del complessivo strumento messo in campo dall’Europa, e forse per questo la destra lo avversa. Vediamoci in piazza, dunque, per capire, partendo da alcuni temi di impatto diretto sulla vita di tutti: PNRR e sanità, PNRR e infrastrutture, PNRR e diritti sociali, PNRR e città metropolitana»

All’incontro parteciperanno

All’incontro parteciperanno il senatore Marco Meloni, il responsabile Politiche Europee del PD Sardegna, Francesco Lilliu; la responsabile Sanità del PD Sardegna, Laura Pisano; il responsabile PNRR del PD Sardegna Enzo Strazzera e la consigliera comunale Rita Polo.

Le coordinatrici del dibattito saranno Elsa Ranno e Michela Mura, rispettivamente responsabile PNRR e presidente Assemblea PD Provincia Cagliari.

Le conclusioni saranno affidate al segretario del PD Sardegna, Piero Comandini.

All’iniziativa parteciperanno amministratori e dirigenti del territorio. Durante l’incontro sono previsti gli interventi di un’attrice nei panni di “Zia Teodollinda”.

