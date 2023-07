Carrefour il noto supermercato entra nella rete online dei buoni pasto Up Day, sarà possibile ora utilizzarli sulla piattaforma online della catena e ricevere la spesa a domicilio o ritirarla presso il punto vendita prescelto

Carrefour.it entra nella rete online dei buoni pasto Up Day

Milano 24 luglio 2023 – Up Day, azienda innovativa che opera nel mercato dei servizi alle imprese e alla persona quali buoni pasto, buoni acquisto e piani di welfare aziendale, e di recente qualificata “Società Benefit”, ha siglato una partnership con Carrefour.it per l’utilizzo dei buoni pasto sulla piattaforma di spesa online. Da oggi gli utilizzatori dei buoni pasto Day, che hanno configurato i buoni pasto in cloud, potranno fare acquisti sulla piattaforma online di Carrefour e ricevere la spesa a domicilio o ritirarla presso il punto vendita prescelto.