Calici di Stelle a Sorso

La serata clou del calendario che per un mese proporrà numerosi appuntamenti sarà l’11 agosto. Vedrà il consueto brindisi di apertura, alle 20:00, nella corte del Palazzo Baronale, a cui prenderanno parte autorità civili, militari e religiose.

Ad accompagnare l’evento, una sfilata di moda e l’esibizione di diversi cori del nord Sardegna, Sorso, Sennori, Ploaghe e Villanova Monteleone che, terminato il brindisi istituzionale si sposteranno per dare il via a una performance itinerante dal piazzale della Stazione fino a piazza San Pantaleo.

Il percorso della manifestazione partirà da via Cottoni-Stazione e in questa nuova edizione sarà ampliato fino al nuovo parco di via Marconi-via Borio. Coinvolgendo così tutte le attività produttive della zona e dedicando uno spazio alle famiglie. Per concludersi come di consueto in piazza San Pantaleo con il Tributo ai Beatles, passando per piazza Sant’Agostino e piazza Bonfigli.

advertisement

Saranno numerose le band che in vari punti della città si esibiranno. Non mancheranno le attività di animazione itinerante per bambini, a cura di Birbetta Eventi.

Spettacoli del fuoco itineranti con tappe in vari punti del percorso.

Le cantine

A Calici di Stelle 2023 prenderanno parte Tenute Antonio Carta, Cantina Sorso-Sennori, Cantina Nuraghe Crabioni, Corona Ruja e Sa Pontina, con i loro stand lungo l’itinerario, accompagnati da punti di ristoro gastronomico in cui si potranno degustare specialità del territorio.

Carnet, costo 15 euro, con 6 tagliandi più uno per il moscato. (Modalità di prenotazione, acquisto e pagamento saranno comunicate a breve)

Gli appuntamenti

Il 14 luglio si aprirà la rassegna Aspettando Calici di Stelle, con l’appuntamento alla Cantina Nuraghe Crabioni per una serata di degustazione vista mare.

4-5 agosto, al Palazzo Baronale, Mostra personale di pittura di Stanislao Satta Ardisson.

8-11 agosto, al Palazzo Baronale, Mostra-Esposizione di Giuliano Leonardi.

9 agosto, alle 15:30, al Palazzo Baronale, super ospite il maestro Beppe Vessicchio, che terrà una Masterclass di canto. A seguire, alle 20:00, si aprirà il Sorso Calici Music Contest, al quale potranno prendere parte tutti i giovani musicisti emergenti che si vorranno mettere in gioco.

10 agosto, alle ore 9:30, al Palazzo Baronale, tavola rotonda su Turismo, Benessere, Musica, Cultura e Territorio.

11 agosto, Calici di Stelle – Brindisi di al Palazzo Baronale e apertura della serata di degustazione enogastronomica nelle vie e nelle piazze della città.

“Sorso negli ultimi anni è molto cresciuta quanto a capacità di creare un’offerta culturale, di spettacolo ed intrattenimento, adeguata ad un territorio che vuole candidarsi ad essere tra le principali mete in Sardegna.” Sottolinea il sindaco Fabrizio Demelas. “Ciò anche grazie al fatto che si è creta una rete di spazi e luoghi di socializzazione che hanno amplificato esponenzialmente il potenziale infrastrutturale della nostra Città. E anche di programmare ad esempio eventi a misura di bambino e di famiglia.

Calici di Stelle seguirà quest’anno questo trend per essere anch’essa una manifestazione con sempre più servizi e pronta ad accogliere tutti. All’insegna del divertimento, dell’arte, della musica, e ovviamente delle nostre eccellenze enogastronomiche”

“Calici di Stelle è un evento ormai consolidato, che cresce sempre di più grazie all’organizzazione, alle forze e ai servizi di qualità che mettiamo in campo.” Ha affermato l’assessore al Turismo, alla Cultura e alle Attività produttive Federico Basciu. “Le tradizioni, la musica e il vino caratterizzeranno quest’ edizione dove accoglieremo residenti e turisti in un viaggio culturale ed enogastronomico lungo le vie della città.

L’organizzazione di Calici, partita con largo anticipo è già definita da tempo, grazie al lavoro di un’efficiente macchina politico-amministrativa. E anche al supporto e alla collaborazione del Coro Polifonico Santa Croce per la parte musicale, alla Bench Press per la logistica, alla Biblioteca, all’Infopoint, agli uffici comunali e all’amministrazione tutta. Tanto lavoro ma come sempre arriveremo all’obiettivo felici e orgogliosi della riuscita”.

“Questa manifestazione rappresenta da sempre il fiore all’occhiello del programma di Sorso Estate.” Ha aggiunto la dirigente Nicolina Cattari. “Un evento con il quale l’Amministrazione comunale vuole dare massimo supporto e valorizzazione alle attività produttive del territorio e ai prodotti locali. Oltre che alla cultura e alle tradizioni. In questa nuova edizione contiamo di incrementare gli ottimi risultati in termini di presenze, anche dall’estero, raggiunti lo scorso anno e il nostro impegno è ampiamente profuso anche in questa direzione”.

Per altre notizie clicca qui.