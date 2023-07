Calasetta: Apnea, progetto di Residenza dell’artista Andrea Contin

La Fondazione MACC di Calasetta ha il piacere di presentare APNEA, l’esito della residenza dell’artista Andrea Contin, che vede dialogare nella project room del museo una video performance, messa in atto attraverso un rituale quotidiano di immersione agli Scogli di Elisabetta, con una produzione pittorica realizzata nello studio di fronte al porto come derivazione diretta della pratica di apnea.

Il lavoro di Andrea Contin fa parte del progetto Biennale di residenze internazionali “Laboratorio Mediterraneo”, finanziato dalla Regione Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Un altro obbiettivo che il Macc concretizza per contribuire attivamente a far conoscere l’isola e tutto il territorio sardo nel mondo attraverso l’arte contemporanea.

La produzione artistica di Andrea Contin si incentra da sempre su azioni sintetiche, dal punto di vista simbolico, legate agli elementi primari; in particolar modo l’acqua, in un percorso che ha visto negli anni la riflessione sull’atto del respirare come condizione esistenziale e metaforica; centrale nella poetica del suo lavoro. In questa occasione la video performance che dà il titolo alla mostra documenta la pratica dell’immersione in apnea statica; legata a esercizi di rilassamento e di respirazione, che ha avuto come motore primario la necessità del controllo della respirazione come veicolo per la consapevolezza di Sè. Una pratica solitaria, sia corporea che psicologica, semplice ma estremamente complessa; ottenuta abbracciando una grossa pietra per ancorarsi al fondo e filmandosi contemporaneamente con lo smartphone.